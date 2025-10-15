L'action Omeros triple après la signature d'un accord de licence pouvant atteindre 2,1 milliards de dollars avec Novo Nordisk

15 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Omeros OMER.O s'envolent de 210,7 % à 12,74 $ dans les transactions de pré-marché

** Novo Nordisk signe un accord de licence avec Omeros pour acquérir les droits mondiaux sur le zaltenibart, un médicament expérimental contre les maladies rares du sang et du rein

** OMER est éligible à un total pouvant atteindre 2,1 milliards de dollars, dont 340 millions de dollars de paiements initiaux et de paiements d'étape à court terme

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 59 % depuis le début de l'année