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L'action Micron atteint un niveau record, l'entreprise rejoint le club des sociétés valorisées à 1.000 milliards de dollars
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

26 mai - ** Les actions de Micron Technology MU.O , le fabricant de puces mémoire, ont atteint un niveau record, dernièrement en hausse de 17,6 % à 882,80 $

** MU dépasse pour la première fois les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

** UBS a plus que triplé son objectif de cours, le faisant passer de 535 $ à 1 625 $, ce qui implique une hausse d'environ 116 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Selon la banque, l'émergence d'accords à long terme dans l'ensemble du secteur , garantissant des volumes et fixant partiellement les prix, pourrait stabiliser le profil de bénéfices historiquement volatil de MU

** Ces accords devraient couvrir une part croissante de l'offre de DRAM, offrant une meilleure visibilité sur la demande et réduisant les fluctuations de prix - UBS

** La note moyenne des 46 courtiers couvrant MU est « acheter » et leur objectif de cours médian est de 600 $ - données compilées par LSEG

** Le titre a progressé d'environ 211 % depuis le début de l'année

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