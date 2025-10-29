L'action Fiserv s'effondre de 42 % alors que la réduction des prévisions et le remaniement de la direction effraient les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de paiement manque ses estimations de revenus et de bénéfices trimestriels

L'action plonge de 42 %, en passe de connaître la pire chute en une seule journée

Remaniement de l'équipe dirigeante et réduction des prévisions de croissance

Il faut changer notre façon de prévoir, dit le directeur général

(Ajout d'informations sur l'ancien directeur général de Fiserv dans les paragraphes 28-30) par Arasu Kannagi Basil

Les actions de Fiserv FI.N ont chuté de près de 42 % mercredi et étaient sur le point d'enregistrer une chute record en une seule journée après que l'entreprise de logiciels de paiement a publié des résultats inférieurs aux estimations et a réduit ses prévisions de croissance pour le deuxième trimestre consécutif, les analystes qualifiant les résultats de "scandaleusement mauvais".

Ces résultats décevants mettent en évidence la pression croissante exercée sur l'activité principale de la fintech, à savoir les paiements et les commerçants, qui a eu du mal à maintenir son élan dans un contexte de concurrence féroce et de ralentissement des dépenses de consommation.

"Pour être franc, nous avons du mal à nous souvenir d'une contre-performance et d'une révision à la baisse des prévisions d'une telle ampleur dans l'un des sous-secteurs que nous avons couverts sur le marché", a déclaré Matthew Coad, analyste chez Truist.

Fiserv a également annoncé un remaniement de son équipe dirigeante, avec la nomination d'un nouveau directeur financier et de deux co-présidents.

Les changements de direction de cette ampleur indiquent souvent des défis internes ou un changement de stratégie, ce qui renforce les inquiétudes des investisseurs quant aux perspectives à court terme de l'entreprise.

Si les pertes actuelles se maintiennent, elles effaceront environ 29 milliards de dollars de la capitalisation boursière de la société, selon les calculs de Reuters.

"Nous ne pouvons plus recommander Fiserv étant donné ce que nous considérons comme une contre-performance choquante du chiffre d'affaires et du bénéfice par action au troisième trimestre et une transition abrupte de la direction", ont déclaré les analystes de William Blair, ajoutant qu'il était "impossible d'édulcorer" les résultats.

"Cette performance nous suggère que la direction a manqué de vigilance à un moment donné au début de l'année.

L'économie dans son ensemble est confrontée à de multiples vents contraires, les principales entreprises faisant état d'un ralentissement des dépenses de consommation, en particulier chez les ménages à faible revenu, alors que l'inflation et les taux d'intérêt élevés pèsent sur les budgets.

"Le sentiment des investisseurs était déjà très faible", ont déclaré les analystes de BTIG, ajoutant que les résultats "abyssaux" du troisième trimestre et les perspectives pour l'année ne feraient qu'ébranler davantage l'appétit des investisseurs.

Fiserv est principalement une société de paiements interentreprises et fournit une infrastructure dorsale essentielle aux banques et aux institutions financières, en sous-tendant les principaux services de paiement et de commerce qui régissent les opérations quotidiennes.

Les valeurs fintech ont également été touchées par les résultats de Fiserv, avec FIS FIS.N en baisse de 8,8 %, Global Payments GPN.N en baisse de 6,7 %, tandis que Block XYZ.N et Jack Henry JKHY.O étaient en baisse de 3 % et 4 %, respectivement.

"Le groupe fintech traditionnel subit des ventes massives, mais nous pensons que les défis de Fiserv sont spécifiques à l'entreprise", a déclaré William Blair.

Au moins deux maisons de courtage ont revu à la baisse la note de l'action Fiserv après les résultats.

LES QUESTIONS SE MULTIPLIENT

"Nous devons changer la façon dont nous prévoyons et communiquons sur nos activités et nous engager avec les analystes et les investisseurs", a déclaré Mike Lyons, directeur général de Fiserv depuis quelques mois seulement, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

"À l'avenir, nous expliquerons plus clairement nos moteurs de croissance et nous renforcerons la rigueur de nos prévisions, ce qui nous permettra de fournir des prévisions très fiables.

M. Lyons a déclaré que la révision des prévisions a été effectuée après une analyse "rigoureuse" au cours du troisième trimestre, alors que l'entreprise modifie son orientation stratégique en s'éloignant des initiatives de revenus à court terme, tout en subissant un ralentissement de la croissance de ses activités en Argentine.

"Cet ajustement a pour but d'aligner la croissance structurelle sur la croissance cyclique et les revenus et dépenses durables sur les résultats à court terme", a déclaré M. Lyons.

Fiserv prévoit désormais une croissance annuelle des revenus de 3,5 % à 4 %, contre une prévision antérieure de 10 %. Le bénéfice annuel ajusté par action devrait se situer entre 8,50 et 8,60 dollars, contre 10,15 à 10,30 dollars prévus précédemment.

"Notre performance actuelle n'est pas celle que nous souhaitons ni celle que nos parties prenantes attendent", a déclaré M. Lyons dans un communiqué.

Le ralentissement de la croissance de Clover, la plateforme de gestion des points de vente et des entreprises de Fiserv, a été l'une des principales préoccupations des investisseurs cette année.

Fiserv a annoncé un bénéfice par action ajusté de 2,04 $ au troisième trimestre, bien en deçà des estimations de Wall Street (2,64 $ par action), selon les données compilées par LSEG.

Les résultats ont été affectés par une détérioration significative du peso argentin et une hausse des taux d'intérêt en Argentine au cours du trimestre, a déclaré Fiserv.

Le chiffre d'affaires ajusté de 4,92 milliards de dollars a également été bien inférieur aux attentes de 5,36 milliards de dollars, car ses activités de solutions marchandes et de solutions financières sont restées à la traîne.

"La pression que l'entreprise subit déjà dans le segment financier s'est matérialisée beaucoup plus tôt que prévu, et l'ampleur des vents contraires dans les deux segments est préoccupante", a déclaré la maison de courtage J.P.Morgan.

La société de paiement PayPal PYPL.O a signalé des paniers plus petits et des acheteurs prudents en début de semaine.

REMANIEMENT DE LA DIRECTION

Dans le cadre du remaniement de la direction, Fiserv a nommé Paul Todd au poste de directeur financier. Il était auparavant le directeur financier de Global Payments GPN.N et succède à Robert Hau, qui deviendra conseiller principal jusqu'au premier trimestre 2026.

Le remaniement de la direction intervient alors que Lyons, qui a succédé à Frank Bisignano, s'efforce de diriger la société en tenant compte des préoccupations croissantes des investisseurs et d'un environnement commercial difficile.

Bisignano a dirigé pendant des années First Data, qui a été rachetée par Fiserv en 2019 pour 22 milliards de dollars. Il est devenu directeur général de Fiserv en 2020 après l'acquisition et a occupé ce poste jusqu'au début de cette année, lorsqu'il a été choisi par le président Donald Trump pour diriger l'administration de la sécurité sociale.

Au début du mois, Bisignano a également été nommé directeur général de l'Internal Revenue Service, un nouveau poste au sein de l'agence.

La SSA n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu joindre immédiatement M. Bisignano pour un commentaire.

Dans le contexte d'un examen approfondi de Clover par les investisseurs, M. Lyons a déclaré au début de l'année qu'il s'était retrouvé au cœur d'une "tempête de feu".

Si l'on tient compte des mouvements de la séance, l'action a perdu près de 64 % de sa valeur depuis le début de l'année.

"Nous pensons que la confiance des investisseurs sera ébranlée dans la mesure où Fiserv devient un redressement sur plusieurs trimestres avec une visibilité considérablement réduite", a déclaré William Blair.