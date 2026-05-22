L'action Estée Lauder s'envole après la fin des négociations de fusion avec Puig

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22 mai -

** L'action du fabricant américain de cosmétiques Estée Lauder EL.N a bondi de 10% pour atteindre 86,81 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a mis fin aux négociations de fusion avec la société de parfumerie espagnole Puig PUIGb.MC , qui auraient donné naissance à un géant des cosmétiques haut de gamme mieux placé pour concurrencer le leader du secteur, L’Oréal OREP.PA

** L'action Puig chute de près de 14% à 15,15 €

** Ces discussions, révélées en mars, auraient donné naissance à un groupe de beauté de luxe de 40 milliards de dollars, combinant les marques d’Estée, telles que Tom Ford, Clinique et MAC, avec les marques de Puig, telles que Carolina Herrera et Charlotte Tilbury

** La société a déclaré qu’elle restait concentrée sur son plan de redressement “Beauty Reimagined”, sous la direction du directeur général Stéphane de La Faverie, visant à relancer les ventes et les parts de marché, notamment en renforçant les investissements dans les magasins et en fermant les points de vente peu performants

** Morningstar déclare: “bien que l'opération ait pu renforcer la position de la société dans le secteur des parfums, nous étions sceptiques, compte tenu de l'ampleur potentielle de l'opération et de la distraction qu'elle aurait pu représenter pour la direction au milieu de son redressement en cours; nous considérons donc cette décision comme judicieuse”

** Sur 26 courtiers, 11 attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, 14 “conserver” et 1 “vendre”; leur objectif de cours médian est de 88,5 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 24,64% depuis le début de l'année