L'action Dow progresse après que J.P. Morgan a relevé sa note à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions du fabricant de produits chimiques Dow DOW.N augmentent de 2,3 % à 34,5 $ en pré-marché après que J.P. Morgan ait relevé le titre de "neutre" à "surpondérer".

** La société de courtage s'attend à ce que les prix du polyéthylène, un type de plastique, augmentent fortement à court terme en raison de la hausse des prix de l'énergie.

** Une augmentation de 0,20 $ des coûts de l'éthylène représente un avantage théorique pour Dow d'environ 4 milliards de dollars en EBITDA sur une base annuelle, selon la société de courtage.

** Il est raisonnable pour les investisseurs d'avoir une certaine exposition à la possibilité d'une perturbation prolongée du transport maritime au Moyen-Orient - JP Morgan.

** Le courtier augmente le PT à 40 $, ce qui représente une hausse de 18,6 % par rapport à la dernière clôture de Dow à 33,72 $.

** Quatre courtiers sur 21 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur prévision médiane est de 29 $, selon les données de LSEG.

** À la dernière clôture, les actions Dow sont en hausse de 44,2 % depuis le début de l'année, après avoir chuté de 41,7 % en 2025.