L'action de Texas Instruments bondit, les perspectives du premier trimestre annonçant une forte demande de centres de données d'IA
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 12:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Texas Instruments

TXN.O ont gagné 7% dans les échanges de pré-marché mercredi après que ses prévisions trimestrielles roses aient montré que le boom des centres de données d'intelligence artificielle stimulait la demande de puces au-delà des processeurs avancés de Nvidia.

TI a annoncé mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations pour le premier trimestre, grâce à de fortes ventes de produits analogiques, en particulier dans les centres de données.

TI fabrique des puces analogiques pour convertir les signaux et gérer l'énergie dans les centres de données, contrairement aux puces graphiques d'IA rapides et coûteuses de Nvidia

NVDA.O , et a bénéficié d'une hausse de la demande de la part des entreprises technologiques qui augmentent leur infrastructure de calcul pour alimenter leurs ambitions en matière d'IA.

Les centres de données pourraient contribuer à soutenir la croissance jusqu'en 2026, selon les analystes de Bernstein.

Mais les inquiétudes concernant les dépenses d'investissement restent un vent contraire potentiel, ont déclaré certains analystes.

"TI participera à la reprise; cela devrait être relativement incontesté", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note.

"Mais cinq années de dépenses d'investissement ont fait baisser considérablement le rendement des capitaux propres, puisque les capitaux propres ont augmenté de près de 70 % en cinq ans, alors que les immobilisations corporelles (PP&E) ont été multipliées par quatre au cours de cette période", tandis que le bénéfice net est resté à peu près le même d'un cycle à l'autre, a ajouté Morgan Stanley.

Une pénurie mondiale de puces mémoire a également jeté une ombre sur la demande du marché final dans le domaine de l'électronique personnelle, les chercheurs s'attendant à ce que les ventes de smartphones et d'ordinateurs personnels - un marché clé pour TI - soient affectées.

Cependant, une pénurie d'approvisionnement pour TI est peu probable en raison de la faible utilisation des usines dans le monde, bien que les risques géopolitiques restent imprévisibles et que la production centrée sur les États-Unis pourrait exposer TI à des droits de douane à l'étranger, a ajouté Morgan Stanley.

Pour le premier trimestre, TI prévoit des recettes comprises entre 4,32 et 4,68 milliards de dollars, soit plus que les 4,42 milliards de dollars estimés par LSEG.

"Nous avons besoin d'un autre trimestre consécutif de croissance pour avoir confiance dans la durabilité, conformément au commentaire du directeur général Haviv Ilan selon lequel 'nous devrons voir comment cela se passe'", a noté Morgan Stanley.

L'action a perdu 7,5 % de sa valeur en 2025, ce qui lui donne un ratio cours/bénéfice à 12 mois de 30,95, contre 29,50 pour son rival Analog Devices ADI.O .

Valeurs associées

ANALOG DEVICES
303,8300 USD NASDAQ -0,06%
NVIDIA
188,5200 USD NASDAQ +1,10%
TEXAS INSTRUMENT
196,6300 USD NASDAQ +0,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

