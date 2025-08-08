L'action de Take-Two progresse grâce à la forte demande de jeux et au lancement de GTA VI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de Take-Two Interactive TTWO.O sont en hausse de 4,6 % à 236,9 $ dans les échanges de pré-marché

** Les perspectives de chiffre d'affaires pour l'exercice 26 ont été revues à la hausse jeudi après la clôture du marché à 6,05-6,15 milliards de dollars; le BPA ajusté à 2,60-2,85 dollars

** La demande soutenue pour ses titres 'Mafia' et 'Borderlands' stimule la mise à niveau

** Réaffirme la date de lancement en mai 2026 du jeu GTA VI, qui devrait générer des milliards dans les semaines suivant sa sortie

** J.P. Morgan estime que le relèvement de TTWO pourrait être conservateur, et s'attend à un nouveau lancement de GTA VI

** JPM maintient sa note "surpondérée"; augmente le prix de vente à 275 $ contre 250 $, soit le deuxième prix le plus élevé du marché

** La note moyenne de 32 analystes sur TTWO est "buy", avec un prix cible (PT) médian de 260 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, TTWO a augmenté d'environ 23 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 10 % pour le Nasdaq ( .IXIC )