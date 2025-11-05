L'action de Super Micro recule, les retards de livraison freinant l'élan de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lesactions de Super Micro Computer SMCI.O ontglissé de plus de 9% dans les échanges de pré-marché mercredi après que le fabricant de serveurs axé sur l'intelligence artificielle (AI) ait manqué les estimations de bénéfices et de revenus trimestriels, citant des retards de livraison liés à des changements de conception.

La société a déclaré que "design win upgrades" a reporté environ 1,5 milliard de dollars de revenus attendus au premier trimestre sur la période actuelle, après qu'un client à fort volume ait demandé des changements de configuration pour les racks d'unités de traitement graphique (GPU).

Le directeur général Charles Liang a déclaré que les retards étaient "largement dus à la complexité de ces nouveaux racks d'unités de traitement graphique, qui nécessitent une intégration, des tests et une validation complexes".

"Les opportunités de bénéfices ont été radicalement différentes des opportunités de revenus dans l'informatique de l'IA, les leaders des serveurs d'IA sacrifiant continuellement leurs marges pour participer à de grands contrats, ce qui laisse peu d'opportunités de bénéfices pour les investisseurs", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan.

Super Micro est devenu un acteur clé du boom des serveurs d'IA, en fournissant des systèmes de haute performance aux centres de données qui s'efforcent de s'adapter. Sa croissance rapide et ses liens étroits avec Nvidia

NVDA.O ont attiré lesinvestisseurs, bien que les analystes aient signalé que le rythme du secteur a exposé les risques d'exécution et la volatilité des marges.

Le partenariat étroit de la société avec Nvidia lui permet d'être la première à commercialiser des systèmes entièrement intégrés construits autour de nouvelles architectures GPU, notamment la série Blackwell Ultra de Nvidia - un élément clé du carnet de commandes GB300 de Super Micro, d'une valeur de 13 milliards de dollars, et de se positionner comme un fournisseur essentiel dans la course à l'infrastructure de l'IA.

"Les analystes de Susquehanna ont déclaré que la recherche par Super Micro d'activités à plus faible marge et de remises ASP importantes pour obtenir des commandes GB300 n'était pas reflétée de manière adéquate dans l'évaluation actuelle."

La société a revu à la hausse ses prévisions de recettes pour l'ensemble de l'année, passant de 33 milliards de dollars à au moins 36 milliards de dollars, et a prévu des recettes de 10 à 11 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui est nettement supérieur aux 7,83 milliards de dollars estimés par Wall Street.

Super Micro a gagné près de 56 % depuis le début de l'année et se négocie à un ratio cours/bénéfice de 16,94, contre 9,75 pour Hewlett Packard Enterprise

HPE.N et 14,11 pour Dell Technologies DELL.N .