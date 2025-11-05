 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 052,38
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'action de Super Micro recule, les retards de livraison freinant l'élan de l'IA
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 10:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lesactions de Super Micro Computer SMCI.O ontglissé de plus de 9% dans les échanges de pré-marché mercredi après que le fabricant de serveurs axé sur l'intelligence artificielle (AI) ait manqué les estimations de bénéfices et de revenus trimestriels, citant des retards de livraison liés à des changements de conception.

La société a déclaré que "design win upgrades" a reporté environ 1,5 milliard de dollars de revenus attendus au premier trimestre sur la période actuelle, après qu'un client à fort volume ait demandé des changements de configuration pour les racks d'unités de traitement graphique (GPU).

Le directeur général Charles Liang a déclaré que les retards étaient "largement dus à la complexité de ces nouveaux racks d'unités de traitement graphique, qui nécessitent une intégration, des tests et une validation complexes".

"Les opportunités de bénéfices ont été radicalement différentes des opportunités de revenus dans l'informatique de l'IA, les leaders des serveurs d'IA sacrifiant continuellement leurs marges pour participer à de grands contrats, ce qui laisse peu d'opportunités de bénéfices pour les investisseurs", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan.

Super Micro est devenu un acteur clé du boom des serveurs d'IA, en fournissant des systèmes de haute performance aux centres de données qui s'efforcent de s'adapter. Sa croissance rapide et ses liens étroits avec Nvidia

NVDA.O ont attiré lesinvestisseurs, bien que les analystes aient signalé que le rythme du secteur a exposé les risques d'exécution et la volatilité des marges.

Le partenariat étroit de la société avec Nvidia lui permet d'être la première à commercialiser des systèmes entièrement intégrés construits autour de nouvelles architectures GPU, notamment la série Blackwell Ultra de Nvidia - un élément clé du carnet de commandes GB300 de Super Micro, d'une valeur de 13 milliards de dollars, et de se positionner comme un fournisseur essentiel dans la course à l'infrastructure de l'IA.

"Les analystes de Susquehanna ont déclaré que la recherche par Super Micro d'activités à plus faible marge et de remises ASP importantes pour obtenir des commandes GB300 n'était pas reflétée de manière adéquate dans l'évaluation actuelle."

La société a revu à la hausse ses prévisions de recettes pour l'ensemble de l'année, passant de 33 milliards de dollars à au moins 36 milliards de dollars, et a prévu des recettes de 10 à 11 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui est nettement supérieur aux 7,83 milliards de dollars estimés par Wall Street.

Super Micro a gagné près de 56 % depuis le début de l'année et se négocie à un ratio cours/bénéfice de 16,94, contre 9,75 pour Hewlett Packard Enterprise

HPE.N et 14,11 pour Dell Technologies DELL.N .

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
154,640 USD NYSE -3,43%
HP ENTERPRISE
23,580 USD NYSE -3,79%
NVIDIA
198,6900 USD NASDAQ -3,96%
SUPER MICRO
47,4000 USD NASDAQ -8,78%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2025 à 10:21:19.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank