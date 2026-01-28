 Aller au contenu principal
L'action de Seagate s'envole grâce à des prévisions solides pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 10:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de Seagate Technology STX.O ont bondi de 10,3 % à 410,05 $ en début de marché après que le fabricant de disques durs ait prévu un revenu et un bénéfice pour le troisième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street

** L'action avait clôturé à un nouveau record lors de la séance précédente, avant les résultats trimestriels annoncés après la cloche

** STX a également dépassé les attentes en matière de revenus et de bénéfices pour le deuxième trimestre

** "Alors que les applications d'IA amplifient la création et la valeur économique des données, les centres de données modernes ont de plus en plus besoin de solutions de stockage qui allient performance et rentabilité à l'échelle de l'exaoctet", déclare Dave Mosley, PDG de Seagate.

** Le fabricant de puces mémoire rival Western Digital

WDC.O a également profité des perspectives optimistes de STX, grimpant de 8,3 % à 273,50 $ en début de marché.

** 21 des 26 courtiers évaluent l'action de STX à "acheter" ou plus, cinq à "conserver"; leur prévision médiane est de 385 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a grimpé d'environ 35 % depuis le début de l'année, après un rallye de 219 % en 2025

