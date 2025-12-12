L'action de Rivian bondit alors que les analystes saluent le passage à une puce de conduite autonome personnalisée et à une stratégie d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de Rivian Automotive

RIVN.O a bondi de 18% vendredi, les analystes ayant émis des commentaires haussiers sur les efforts du fabricant de camionnettes et de SUV électriques pour développer une puce personnalisée pour les fonctions de conduite autonome et son intégration de l'intelligence artificielle.

L'action avait clôturé en baisse d'environ 6 % jeudi après les annonces faites par la société lors de sa première journée sur l'autonomie et l'IA, au cours de laquelle elle a déclaré qu'elle abandonnerait les processeurs de Nvidia qui alimentent la conduite autonome et qu'elle avait lancé un forfait payant pour les fonctions de conduite autonome.

L'action de Rivian a augmenté de 17,9 % pour atteindre 19,37 dollars, son plus haut niveau depuis près de deux ans. L'action avait augmenté d'environ 24 % cette année, à la clôture de jeudi.

Les nouvelles voitures R2 de la société, qui devraient être commercialisées au cours du premier semestre 2026, seront équipées de ces nouvelles puces.

Les systèmes de conduite autonome et d'assistance au conducteur nécessitent toujours une surveillance humaine. L'entreprise prévoit de lancer la fonctionnalité "yeux éteints" en 2026.

"L'événement a dépassé nos attentes et conforte notre opinion selon laquelle Rivian deviendra le deuxième acteur nord-américain des véhicules électriques, dépassant même Tesla dans certains domaines d'intégration de l'IA", a déclaré James Picariello, analyste principal chez BNP Paribas.

La société de courtage Needham and Co a relevé son objectif de prix de 64 % à 23 dollars par action, citant une confiance accrue "dans le positionnement de Rivian alors que les véhicules définis par logiciel deviennent de plus en plus des éléments incontournables de l'industrie."

La puce personnalisée de Rivian pour la conduite autonome et l'IA, baptisée Rivian Autonomy Processor, sera produite par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW .

La société a également dévoilé une nouvelle offre payante d'assistance à la conduite appelée Autonomy+, dont le prix est de 2 500 dollars en un seul versement ou de 49,99 dollars par mois, ce qui est nettement inférieur au prix de Tesla TSLA.O de 8 000 dollars pour l'achat de son système d'auto-conduite intégrale ou de 99 dollars par mois sous forme d'abonnement.