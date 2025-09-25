 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'action de PepGen a plus que doublé après que le médicament contre les maladies musculaires a montré des promesses lors d'un essai.
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** L'action du développeur de médicaments PepGen PEPG.O augmente de 130 % à 6,10 $ avant l'ouverture du marché

** La société a déclaré mercredi en fin de journée que son médicament expérimental, PGN-EDODM1 , aidait à résoudre un problème clé chez les patients atteints d'une maladie musculaire en améliorant la manière dont leurs cellules traitent les instructions génétiques.

** Le médicament a été testé dans un essai préliminaire comme traitement potentiel de la dystrophie myotonique de type 1, une maladie génétique qui provoque l'affaiblissement et la rigidité des muscles, et qui peut également affecter le cœur et les poumons.

** PepGen pense que la correction de l'épissage défectueux de l'ARN pourrait aider à inverser les symptômes tels que la faiblesse et la rigidité musculaires.

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 29,8 % depuis le début de l'année.

