L'action de Nvidia progresse alors que Trump autorise certaines ventes de puces d'IA à la Chine
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 11:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanchana Chakravarty

L'action de Nvidia NVDA.O a augmenté de 1,7% dans les échanges de pré-marché aux États-Unis mardi après que le président Donald Trump a déclaré qu'il autoriserait la vente de ses puces H200 à des clients chinois approuvés, apaisant ainsi les préoccupations concernant l'accès à l'un de ses plus grands marchés.

La décision de Donald Trump semble trancher un débat sur la question de savoir si Nvidia et ses rivaux devraient conserver leur avance mondiale en vendant leurs puces d'intelligence artificielle à la Chine ou s'ils devraient s'abstenir de les expédier.

Il n'est pas certain que cette décision se traduise par de nouvelles ventes après que Pékin a interdit aux entreprises d'utiliser la technologie américaine.

Les restrictions ont interdit la vente de processeurs d'IA avancés à la Chine, ce qui a pesé sur la croissance de Nvidia en dépit d'une forte demande mondiale.

"Les États-Unis ont fait des allers-retours sur les restrictions et pourraient le faire à nouveau à l'avenir, mais nous prévoyons maintenant au moins une voie vers des revenus d'IA significatifs en provenance de la Chine", ont déclaré les analystes de Morningstar dans une note.

L'exportation des puces H200 , les puces d'IA de second rang de l'entreprise, sera autorisée moyennant une taxe de 25 % prélevée sur ces ventes, a déclaré Donald Trump dans un message publié lundi sur Truth Social.

Toutefois, Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank, a déclaré que l'approbation seule pourrait avoir un impact limité sur les activités de Nvidia en Chine, à moins qu'elle ne soit autorisée à exporter d'autres gammes de puces telles que Blackwell ou Rubin.

Le département américain du commerce est en train de finaliser les détails et la même approche s'appliquerait à d'autres entreprises de puces d'intelligence artificielle telles que Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O , a ajouté Donald Trump.

AMD et Intel ont augmenté respectivement de 1,3 % et de 0,8 % dans les premiers échanges de pré-marché.

La Chine accélère également ses capacités nationales de fabrication de puces afin de réduire sa dépendance à l'égard de Nvidia.

Il n'y a "aucune garantie" que le H200 sera largement adopté par l'écosystème chinois par rapport aux composants nationaux, a ajouté Morningstar .

Depuis le début de l'année, Nvidia a progressé de près de 40 %, contre 16,4 % pour l'indice de référence S&P 500 .SPX au cours de la même période.

