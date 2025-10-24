L'action de Nidec poursuit sa chute à Tokyo après l'aggravation des problèmes comptables du fabricant de moteurs

Les actions de la société japonaise Nidec 6594.T ont encore chuté de 3,6 % vendredi après que le fabricant de moteurs de précision a retiré ses prévisions de bénéfices pour l'année entière , dernier rebondissement en date d'un scandale comptable qui ne cesse de s'aggraver.

L'action a perdu plus de 21% depuis le 3 septembre, date à laquelle le fournisseur d'Apple AAPL.O , basé à Kyoto, a déclaré qu'il mettait en place un comité indépendant chargé d'enquêter sur l'implication possible de la direction dans des irrégularités comptables au sein d'une filiale chinoise.

En plus de retirer ses prévisions pour l'exercice fiscal jusqu'en mars 2026, Nidec a déclaré qu'elle ne verserait pas d'acompte sur dividendes et qu'elle avait annulé un programme de rachat d'actions déjà approuvé en raison de l'enquête.

"Nidec annoncera rapidement les prévisions de dividendes de fin d'année et les prévisions financières consolidées dès qu'il sera possible de le faire", a déclaré la société.

Takeshi Tago, responsable adjoint de la recherche chez Yamawa Securities, a déclaré que "l'annonce de cette mesure, basée sur l'enquête du comité indépendant, suggère que l'entreprise commence à voir l'impact sur les bénéfices".

"Cependant, les investisseurs ne connaissent pas l'étendue de l'impact, et la prudence est donc à l'origine de fortes ventes", a-t-il ajouté. "Malgré les baisses, il n'y a aucun signe d'appétit pour la chasse aux bonnes affaires".

Les acteurs du marché craignent qu'une radiation de la cote ne soit imminente.

Pour l'instant, la Bourse de Tokyo a les mains liées, car elle doit attendre les conclusions du comité indépendant sur l'étendue des irrégularités comptables.

"Les investisseurs ne disposent pas des informations nécessaires pour prendre des décisions d'investissement", a déclaré Natsumi Yamawaki, enquêtrice au sein du groupe de planification du département de cotation de la Bourse de Tokyo.

Les problèmes liés à l'unité chinoise ont été précédés par la révélation, en juin, de possibles manquements dans la filiale italienne, ce qui a conduit Nidec à retarder le dépôt de son rapport financier pour l'année fiscale précédente.

Bien que Nidec ait respecté le délai de présentation du rapport annuel le mois dernier, l'auditeur de la société, PwC Japan, n'a pas émis d'opinion sur ses états financiers, invoquant l'insuffisance des preuves d'audit.

Shingo Hirata, analyste chez UBS Securities, a déclaré que cette affaire pourrait refléter l'importance accordée par le passé par Nidec à une croissance rapide par le biais d'acquisitions agressives.

Dans le même temps, il voit plusieurs points positifs pour l'entreprise qui pourraient catalyser un rebond de l'action, notamment sa tentative de se concentrer davantage sur les centres de données.

"D'après les discussions que j'ai eues avec les investisseurs, la divulgation complète des conclusions du comité indépendant est essentielle pour que l'action atteigne son niveau le plus bas", a déclaré Shingo Hirata.