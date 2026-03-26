 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'action de Newsmax en hausse après l'augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 21:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions de la société américaine d'information par câble Newsmax NMAX.N augmentent de 9,8 % à 6,56 $ après la cloche

** Les revenus de NMAX au 4ème trimestre augmentent de 10,7% en glissement annuel pour atteindre 189,3 millions de dollars

** La perte nette trimestrielle par action se réduit à 96 cents, contre 1,95 $ l'année précédente

** NMAX prévoit un chiffre d'affaires de 212 à 216 millions de dollars pour l'exercice 2026, ce qui représente une croissance de 13 % en glissement annuel au milieu de la fourchette

** "Avec les étapes clés franchies et les coûts liés à l'entrée en bourse largement absorbés, nous sommes bien positionnés pour accélérer notre trajectoire de croissance avec des initiatives d'investissement stratégiques dans le contenu, la distribution et la technologie", a déclaré le directeur général Christopher Ruddy

** L'action a baissé de 22,6 % depuis le début de l'année

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des portraits du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei lors d'une marche de soutien aux forces armées iraniennes à Téhéran, le 25 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 26.03.2026 23:15 

    Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 27e jour jeudi: . Trump repousse son ultimatum Le président américain repousse jusqu'au 6 avril son ultimatum avant d'éventuelles frappes américaines contre les centrales électriques ... Lire la suite

  • De la fumée s’élève du site d’une frappe aérienne israélienne qui a visé le village libanais de Dayr Seryan, dans le sud du pays, le 25 mars 2026 ( AFP / - )
    Attaques d'Israël: le Liban saisit le Conseil de sécurité de l'ONU
    information fournie par AFP 26.03.2026 22:46 

    Beyrouth a annoncé jeudi saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour les actions israéliennes qui "menacent la souveraineté" du Liban, où au moins cinq personnes ont été tuées dans de nouvelles frappes. A l'heure où Washington semble chercher une porte de sortie ... Lire la suite

  • Sept ans après la création des "droits voisins", la presse française peine toujours à obtenir les rémunérations que les plateformes numériques sont censées lui verser pour la reprise de ses contenus ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Presse et plateformes numériques: les députés cherchent à débloquer les droits voisins
    information fournie par AFP 26.03.2026 22:18 

    Sept ans après la création des droits voisins, la presse française peine toujours à obtenir les rémunérations que les plateformes numériques sont censées lui verser pour la reprise de ses contenus. Jeudi, les députés ont adopté à l'unanimité une proposition de ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump lors du dîner annuel du Comité national républicain du Congrès à Washington, le 25 mars 2026 ( AFP / Jim WATSON )
    Trump repousse de nouveau son ultimatum dans la guerre contre l'Iran
    information fournie par AFP 26.03.2026 21:50 

    Donald Trump a repoussé au 6 avril l'ultimatum posé à Téhéran avant d'éventuelles frappes contre les centrales électriques en Iran, assurant que les discussions se passaient "très bien" malgré la défiance de la République islamique envers son plan pour mettre fin ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank