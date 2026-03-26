L'action de Newsmax en hausse après l'augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions de la société américaine d'information par câble Newsmax NMAX.N augmentent de 9,8 % à 6,56 $ après la cloche

** Les revenus de NMAX au 4ème trimestre augmentent de 10,7% en glissement annuel pour atteindre 189,3 millions de dollars

** La perte nette trimestrielle par action se réduit à 96 cents, contre 1,95 $ l'année précédente

** NMAX prévoit un chiffre d'affaires de 212 à 216 millions de dollars pour l'exercice 2026, ce qui représente une croissance de 13 % en glissement annuel au milieu de la fourchette

** "Avec les étapes clés franchies et les coûts liés à l'entrée en bourse largement absorbés, nous sommes bien positionnés pour accélérer notre trajectoire de croissance avec des initiatives d'investissement stratégiques dans le contenu, la distribution et la technologie", a déclaré le directeur général Christopher Ruddy

** L'action a baissé de 22,6 % depuis le début de l'année