 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 081,45
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'action de Marvell monte en flèche grâce à l'accord conclu avec Celestial, qui permet au fabricant de puces de renforcer son activité dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour à l'ouverture du marché)

Marvell Technology MRVL.O a bondi de 9,3% pour atteindre son plus haut niveau en neuf mois mercredi, après que son accord de 3,25 milliards de dollars pour l'acquisition de la startup de semi-conducteurs Celestial AI a renforcé la confiance des investisseurs dans la poussée du fabricant de puces dans l'infrastructure d'IA de nouvelle génération.

L'entreprise redouble d'efforts dans le domaine de l'infrastructure d'IA pour retrouver son élan après une année difficile marquée par une concurrence intense dans ses puces d'IA personnalisées et ses réseaux. Ses actions sont en baisse d'environ 16 % depuis le début de l'année, jusqu'à la clôture de mardi.

Si les gains de mercredi se maintiennent, le rallye ajouterait plus de 6,3 milliards de dollars à la valeur de marché de Marvell.

L'accord avec Celestial AI ajoute la technologie photonique pour les centres de données de nouvelle génération, plaçant Marvell en concurrence directe avec Broadcom AVGO.O et Nvidia NVDA.O , alors que les hyperscalers s'efforcent de construire des systèmes plus rapides et économes en énergie dans le cadre du boom de l'IA générative.

La société a également émis un bon de souscription à Amazon.com AMZN.O , permettant au géant de la technologie d'acheter des actions Marvell liées à ses achats de produits de tissu photonique jusqu'en 2030.

"Selon nous, Celestial AI, avec la bénédiction d'Amazon, renforce la technologie CPO (co-packaged optics) de Marvell pour les XPU personnalisés et la commutation à l'échelle, ce qui fait de Marvell un concurrent plus fort", ont déclaré les analystes de TD Cowen.

La technologie du tissu photonique utilise la lumière au lieu des signaux électriques pour relier les puces d'intelligence artificielle et la mémoire pour les centres de données de la prochaine génération.

La technologie de Celestial sera utilisée dans les produits d'infrastructure photonique de nouvelle génération de Marvell, qui contribueront à un nouveau marché de 10 milliards de dollars pour Marvell, a déclaré le directeur général Matt Murphy à Reuters mardi.

La technologie de Celestial devrait contribuer à hauteur de 500 millions de dollars de revenus annualisés d'ici la fin de l'exercice 2028, et doubler pour atteindre 1 milliard de dollars un an plus tard.

Marvell prévoit un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards de dollars pour son prochain exercice fiscal, alimenté par un bond de 25 % des ventes de centres de données. La société basée à Santa Clara, en Californie, estime que le chiffre d'affaires de ses puces personnalisées augmentera de 20 % l'année prochaine.

Marvell se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 27,25, inférieur à celui de Broadcom (38,39), selon les données du LSEG.

Valeurs associées

AMAZON.COM
232,7250 USD NASDAQ -0,72%
BROADCOM
376,1400 USD NASDAQ -1,42%
MARVELL TECH
96,8800 USD NASDAQ +4,30%
MICROSOFT
481,6200 USD NASDAQ -1,71%
NVIDIA
180,9200 USD NASDAQ -0,30%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/12/2025 à 15:57:30.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank