L'action de Marvell monte en flèche grâce à l'accord conclu avec Celestial, qui permet au fabricant de puces de renforcer son activité dans le domaine de l'IA

(Mise à jour à l'ouverture du marché)

Marvell Technology MRVL.O a bondi de 9,3% pour atteindre son plus haut niveau en neuf mois mercredi, après que son accord de 3,25 milliards de dollars pour l'acquisition de la startup de semi-conducteurs Celestial AI a renforcé la confiance des investisseurs dans la poussée du fabricant de puces dans l'infrastructure d'IA de nouvelle génération.

L'entreprise redouble d'efforts dans le domaine de l'infrastructure d'IA pour retrouver son élan après une année difficile marquée par une concurrence intense dans ses puces d'IA personnalisées et ses réseaux. Ses actions sont en baisse d'environ 16 % depuis le début de l'année, jusqu'à la clôture de mardi.

Si les gains de mercredi se maintiennent, le rallye ajouterait plus de 6,3 milliards de dollars à la valeur de marché de Marvell.

L'accord avec Celestial AI ajoute la technologie photonique pour les centres de données de nouvelle génération, plaçant Marvell en concurrence directe avec Broadcom AVGO.O et Nvidia NVDA.O , alors que les hyperscalers s'efforcent de construire des systèmes plus rapides et économes en énergie dans le cadre du boom de l'IA générative.

La société a également émis un bon de souscription à Amazon.com AMZN.O , permettant au géant de la technologie d'acheter des actions Marvell liées à ses achats de produits de tissu photonique jusqu'en 2030.

"Selon nous, Celestial AI, avec la bénédiction d'Amazon, renforce la technologie CPO (co-packaged optics) de Marvell pour les XPU personnalisés et la commutation à l'échelle, ce qui fait de Marvell un concurrent plus fort", ont déclaré les analystes de TD Cowen.

La technologie du tissu photonique utilise la lumière au lieu des signaux électriques pour relier les puces d'intelligence artificielle et la mémoire pour les centres de données de la prochaine génération.

La technologie de Celestial sera utilisée dans les produits d'infrastructure photonique de nouvelle génération de Marvell, qui contribueront à un nouveau marché de 10 milliards de dollars pour Marvell, a déclaré le directeur général Matt Murphy à Reuters mardi.

La technologie de Celestial devrait contribuer à hauteur de 500 millions de dollars de revenus annualisés d'ici la fin de l'exercice 2028, et doubler pour atteindre 1 milliard de dollars un an plus tard.

Marvell prévoit un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards de dollars pour son prochain exercice fiscal, alimenté par un bond de 25 % des ventes de centres de données. La société basée à Santa Clara, en Californie, estime que le chiffre d'affaires de ses puces personnalisées augmentera de 20 % l'année prochaine.

Marvell se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 27,25, inférieur à celui de Broadcom (38,39), selon les données du LSEG.