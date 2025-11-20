L'action de la société de services publics PPL à nouveau en baisse après la vente d'obligations échangeables pour un montant de 1 milliard de dollars

20 novembre -

** Les actions de la compagnie d'électricité et de gaz naturel PPL Corp PPL.N ont baissé de 0,5 % à 35,36 $ et ont sous-performé le marché jeudi après que la compagnie ait obtenu une augmentation de capital

** Les actions se sont largement redressées jeudi après les bons résultats de Nvidia NVDA.O et les données sur l'emploi; S&P 500 .SPX en hausse de 1,9 %, l'indice S&P 500 Utilities

.SPLRCU en hausse de 1,2 % sur la séance

L'entreprise basée à Allentown, en Pennsylvanie, a

annoncé mercredi soir la fixation du prix de ()

l'offre privée de 1 milliard de dollars d'obligations échangeables à 5 ans à 3 %.

** Le prix de conversion initial de 42,66 $ représente une prime de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 35,55 $

** Les actions de PPL ont chuté de 2,6 % après que la société a dévoilé () l'offre pour rembourser la dette à court terme et pour les besoins généraux de l'entreprise

** Au début du mois, PPL a publié ses résultats pour le troisième trimestre et a déclaré que la demande des centres de données avait augmenté de 40 % en Pennsylvanie par rapport au trimestre précédent

** Avec l'opération de jeudi, les actions de PPL ont augmenté de ~9% depuis le début de l'année, contre ~18% pour l'indice des services publics

** La note moyenne des 17 analystes est "buy" et le PT médian est de 40 $, selon LSEG