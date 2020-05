Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'action de JDE Peet's flambe après une introduction en Bourse éclair Reuters • 29/05/2020 à 18:30









par Toby Sterling AMSTERDAM, 29 mai (Reuters) - L'action de JDE Peet's JDEP.AS a flambé de 16% au terme de la première journée de cotation du géant du café, les investisseurs s'étant rués sur la seule introduction en Bourse majeure lancée depuis le début de la crise du coronavirus. Les actions du numéro deux mondial du café conditionné - propriétaire entre autres des marques Douwe Egberts, Peet's Coffee et Jacobs - ont été introduites au prix de 31,50 euros, valorisant la société à 15,6 milliards d'euros. Elles ont terminé la séance à 36,52 euros. JDE Peet's, qui est en compétition avec Nestlé NESN.S et dans une moindre mesure avec Starbucks SBUX.O , a dégagé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards en 2019, l'essentiel de ses produits étant vendues via les supermarchés et les entreprises. La décision du groupe de procéder à une introduction en Bourse en pleine épidémie a surpris mais le pari s'est avéré gagnant. Selon des données Refinitiv, les introductions en Bourse ont permis de lever 918 millions de dollars (827,2 millions d'euros) au total sur le premier trimestre de 2020 mais le marché s'est grippé en mars. Dans son prospectus diffusé il y a deux jours, JDE fait valoir que la demande pour le café est restée robuste pendant l'épidémie. Selon plusieurs sources au fait de l'opération, les dirigeants du groupe et les banques conseil ont remplacé les réunions physiques par des séances de questions-réponses en ligne avec les investisseurs potentiels. Au vu de la demande élevée, le groupe a saisi l'opportunité de boucler le processus IPO plus rapidement que la date initialement envisagée du 3 juin. JDE Peet's a levé 700 millions d'euros via la vente d'actions nouvelles lors de l'IPO, qu'il prévoit d'utiliser pour réduire la dette. Ses actionnaires actuels Acorn, contrôlé par l'investisseur allemand JAB Holding, et Mondelez MDLZ.O , ont vendu en outre l'équivalent de 1,55 milliard d'euros de titres, pour un total de 2,25 milliards d'euros. JAB continue de contrôler JDE Peet's via Acorn qui aura une participation de 62% tandis que Mondelez détiendra 23,4%. JPMorgan, BNP Paribas et Goldman Sachs ont joué le rôle de co-coordinateurs globaux de l'opération. (Version française Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot)

