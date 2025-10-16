L'action de Fossil s'effondre alors que l'horloger en difficulté repousse la date limite pour l'échange de sa dette

Les actions de l'horloger américain Fossil FOSL.O ont chuté de31,5 % dans la matinée de jeudi, après que la société, qui a restructuré sa dette, a annoncé son intention de repousser la date limite d'échange de ses obligations de premier rang arrivant à échéance en 2026.

La société, qui subit depuis des années la pression d'une baisse des ventes, avait annoncé début septembre l'échange des obligations de premier rang contre de nouveaux titres, dans le but de réduire sa dette et d'éviter les risques liés à la continuité de l'exploitation.

Jeudi, plus de 75 % des obligations avaient été présentées, a indiqué la société, qui a repoussé la date limite d'une semaine, au 22 octobre, après l'avoir repoussée une première fois.

La société, dont le portefeuille comprend Fossil, Michele et Skagen, ainsi que des marques sous licence telles qu'Armani Exchange et Tory Burch, entre autres, avait une dette nette de 179 millions de dollars au 5 juillet.

La valeur de ses actions a plus que doublé cette année, grâce à la réduction des pertes, la société étant désormais évaluée à près de 202 millions de dollars, selon les données du LSEG.

Cependant, l'action a perdu 97 % de sa valeur depuis qu'elle a atteint un niveau record il y a plus de dix ans, en raison d'une série de faux pas tels que l'entrée sur le marché des smartwatches, la sortie tardive du commerce de détail physique et des frais de réorganisation ponctuels.

L'action a augmenté de 41 % mercredi après qu'un média a indiqué que l'unité indienne de la société pourrait envisager une introduction en bourse. Toutefois, la société mère a déclaré jeudi qu'il n'y avait pas de tels projets.

Fossil prévoit des économies de 100 millions de dollars pour l'exercice 2025 grâce à des suppressions d'emplois, des fermetures de magasins et une restructuration de la dette dans le cadre de son plan de redressement annoncé en mars.

La société, dont le siège est au Texas, a annoncé une baisse de 15 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 220 millions de dollars, en raison de la faiblesse générale de la consommation, tandis que sa perte nette ajustée s'est réduite à 10 cents par action, contre 47 cents l'année précédente, grâce à la baisse des coûts.

Fossil a déclaré en août qu'il s'attendait à ce que sa marge d'exploitation annuelle ajustée soit à l'équilibre ou légèrement positive, alors que ses prévisions précédentes étaient négatives à un chiffre.