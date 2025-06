L'action de Fiserv augmente grâce aux projets de lancement de la monnaie stable

Les actions de Fiserv FI.N ont augmenté de 6% dans les échanges avant bourse lundi après avoir dévoilé des plans pour lancer un stablecoin, rejoignant ainsi un nombre croissant d'entreprises américaines qui explorent la technologie alors que l'actif cryptographique se déplace dans le courant dominant . L'annonce intervient après que le Sénat américain a adopté un projet de loi historique sur les stablecoins la semaine dernière, ce qui, selon les analystes, pourrait marquer un tournant dans le débat sur la surveillance des crypto-monnaies et une percée pour un secteur longtemps embourbé dans l'incertitude réglementaire. La société de technologie financière a déclaré que son stablecoin, FIUSD, sera intégré dans son infrastructure bancaire et de paiement existante d'ici la fin de l'année. La société a ajouté que FIUSD s'appuiera sur l'infrastructure stablecoin fournie par Paxos et Circle Internet CRCL.N . Les actions de Circle , qui émet le deuxième stablecoin le plus important en termes de valeur de marché, ont augmenté de près de 4 % avant la cloche. Les stablecoins sont rattachés à des monnaies comme le dollar américain et sont supposés conserver une valeur stable soutenue par des réserves. Autrefois une niche du marché des crypto-monnaies, ces actifs cryptographiques ont gagné en popularité car ils offrent une protection contre les fluctuations de prix. Fiserv a également déclaré avoir conclu un partenariat avec PayPal PYPL.O pour construire une future interopérabilité entre FIUSD et PayPal USD (PYUSD), afin de permettre aux consommateurs et aux entreprises de transférer des fonds à l'échelle nationale et internationale. L'interopérabilité permet généralement à différents stablecoins de fonctionner sur différentes plateformes, permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir ou de convertir entre les jetons sans interruption. Des fintechs aux institutions financières traditionnelles, les entreprises explorent de plus en plus les stablecoins pour rationaliser les paiements transfrontaliers, réduire les délais de règlement et élargir l'accès à la finance numérique. Les analystes estiment que l'adoption du projet de loi sur les stablecoins pourrait conférer une plus grande légitimité au secteur. La Chambre des représentants contrôlée par les républicains doit adopter sa version du projet de loi, connu sous le nom de GENIUS Act, avant qu'il soit soumis à l'approbation du président Donald Trump.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.