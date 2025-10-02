L'action de FICO s'envole grâce à l'octroi de licences directes pour l'évaluation des prêts hypothécaires, tandis que les principaux bureaux de crédit chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions d'Experian, d'Equifax et de TransUnion chutent

*

Les analystes soulignent l'impact négatif sur les bureaux de crédit

*

FICO en hausse de 26 % dans la matinée

*

La concurrence dans l'évaluation du crédit devrait s'intensifier

(Ajout du commentaire de Pulte au paragraphe 6, mise à jour des actions, ajout de la réponse de TransUnion au paragraphe 12) par Manya Saini et Arasu Kannagi Basil

Les actions de Fair Isaac Corp FICO.N ont bondi dans les échanges de jeudi matin après que la société américaine d'analyse de données ait déclaré qu'elle accorderait des licences pour ses scores de crédit directement aux revendeurs de prêts hypothécaires, ce qui soulève des inquiétudes quant à la pression sur les marges des principaux bureaux de crédit.

Les actions d'Experian, d'Equifax et de TransUnion ont chuté en raison des craintes que cette initiative ne réduise le rôle d'intermédiaire des sociétés d'évaluation du crédit.

Le score FICO, créé par Fair Isaac, est un système américain d'évaluation du crédit utilisé par près de 90 % des prêteurs pour évaluer la solvabilité d'un emprunteur. Plus le chiffre est élevé, plus le risque de défaillance est faible.

Fair Isaac a déclaré que l'accès direct aux scores FICO pour les prêteurs et les revendeurs de prêts hypothécaires augmenterait la concurrence et apporterait une transparence des prix.

"Ce nouveau modèle de distribution permettra aux prêteurs d'éviter de payer la majoration d'environ 100 % que les agences d'évaluation du crédit facturent actuellement pour le score FICO", ont déclaré les analystes de la société de courtage Raymond James.

La dernière initiative de Fair Isaac a été saluée par le directeur de l'Agence fédérale de financement du logement, Bill Pulte, qui a déclaré, dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X , que l'entreprise avait trouvé des "solutions créatives" pour aider le consommateur américain.

Au début de l'année, M. Pulte avait critiqué la société pour ses prix, alors qu'il s 'efforçait d'élargir l'utilisation de modèles de notation concurrents dans le cadre des prêts hypothécaires.

À la suite de ce commentaire, l'action FICO a poursuivi sa progression, avec une hausse de 26 % en dernier lieu. Si les gains se maintiennent, ils effaceront toutes les pertes de l'année.

Les analystes de Citigroup ont déclaré que l'octroi direct de licences réduirait la marge que des sociétés telles qu'Experian et Equifax réalisent sur le score de crédit FICO.

"Notre première réaction est que cela est négatif pour Experian et Equifax", ont-ils écrit dans une note.

Les actions d'Experian EXPN.L ont baissé de 4,8 % à Londres. Equifax EFX.N , cotée aux États-Unis, a chuté de 7 %, tandis que TransUnion TRU.N était en baisse de 11 %.

Experian, Equifax et la Consumer Data Industry Association n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires, tandis que TransUnion a refusé de commenter.

CHANGEMENT DANS L'INDUSTRIE

L'action a été touchéelorsque Pulte a autorisé les prêteurs à utiliser VantageScore pour les prêts hypothécaires de Fannie Mae et Freddie Mac. VantageScore, fondée en 2006, est une coentreprise entre les agences d'évaluation du crédit Equifax, Experian et TransUnion.

La décision de l'agence a introduit une concurrence directe pour FICO sur le marché hypothécaire, suscitant des doutes quant à sa capacité à continuer d'augmenter ses prix.

"Il s'agit probablement d'un résultat favorable à la FHFA", a déclaré le courtier Needham, qui pourrait contribuer à lever le "surplomb de la FHFA" sur l'action.

Fair Isaac a déclaré que son plan d'octroi de licences pour les scores hypothécaires directs entraînerait des économies immédiates pour les prêteurs, les courtiers et les autres acteurs du secteur, tout en soulignant que les entreprises qui choisissent de travailler par l'intermédiaire des agences d'évaluation du crédit peuvent continuer à le faire.

"Ce changement élimine les majorations inutiles sur le score FICO et remet le choix du modèle de tarification entre les mains de ceux qui utilisent les scores FICO pour prendre des décisions en matière de prêts hypothécaires", a déclaré Will Lansing, directeur général de l'entreprise.

Ce changement pourrait intensifier la concurrence dans le secteur de l'évaluation du crédit, car il donne aux prêteurs un accès plus direct aux scores FICO.

"En introduisant un programme de licence pour les revendeurs de triple fusion, FICO enlève effectivement aux agences d'évaluation du crédit la possibilité de majorer le score FICO", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

Le nouveau modèle pourrait affecter les revenus des agences d'évaluation du crédit de 10 à 15 % en moyenne, selon son avertissement. "Pour que les bureaux de crédit puissent fixer leurs prix, ils devront désormais négocier directement avec les prêteurs et se faire concurrence entre eux."