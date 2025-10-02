 Aller au contenu principal
L'action de Fair Isaac augmente après la mise en place d'une licence directe pour les scores hypothécaires
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions de la société américaine d'analyse de données Fair Isaac FICO.N ont augmenté de 24,6 % à 1 884,66 $ après le lancement d'un programme de licence directe pour les scores hypothécaires

** Le score FICO est un système de notation de crédit américain utilisé par près de 90 % des prêteurs pour évaluer la solvabilité d'un emprunteur

** La société affirme que l'accès direct aux scores FICO pour les prêteurs et les revendeurs de prêts hypothécaires augmenterait la concurrence et assurerait la transparence des prix

** 16 des 21 analystes couvrant l'action ont une recommandation d'achat ou supérieure, quatre une note de "maintien" et un une note de "vente"; le PT médian est de 1 900 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action FICO est en baisse de ~6,1 % depuis le début de l'année

