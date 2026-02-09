L'action de Ciena fait un bond lors de la première journée de cotation du S&P 500

9 février - ** Les actions de Ciena CIEN.N ont augmenté de 8,3 % à 293,88 $, le fabricant de matériel de réseau rejoignant l'indice S&P 500 .SPX le lundi ** CIEN est passé de l'indice S&P MidCap 400 .IDX à l'indice Dayforce après l'acquisition du fournisseur de logiciels par la société de capital-investissement Thoma Bravo, conformément à l'annonce faite par S&P Dow Jones Indices à la fin du mois de mars dernier

** Les actions de CIEN ont dépassé leur plus haut niveau sur 52 semaines de 285,97 $ atteint la semaine dernière et ont atteint leur plus haut niveau depuis 2001

** Avec ce mouvement sur la séance, l'action CIEN, basée à Hanover, Maryland, a augmenté de ~26% depuis le début de l'année et a environ triplé au cours des six derniers mois pour une capitalisation boursière d'environ 41,4 milliards de dollars

** L'action s'est récemment échangée à environ 48x les bénéfices à venir, ce qui suggère qu'elle pourrait être surévaluée par rapport à sa moyenne sur 5 ans de 13x, selon LSEG Datastream

** Sur les 18 analystes qui couvrent le titre, la répartition des notes est la suivante: 4 " achat fort ", 7 " achat " et 7 " maintien "

** PT médian de 255 $ inchangé par rapport à il y a un mois, mais en hausse par rapport à 175 $ le 9 décembre et 138 $ il y a trois mois