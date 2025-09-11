L'action de Centene augmente après la réaffirmation de ses prévisions de bénéfices et la stabilité de la notation de l'assurance-maladie

Les actions de Centene CNC.N ont gagné plus de 11% dans les premiers échanges jeudi après que l'assureuse santé ait réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels et déclaré que les évaluations de la qualité de ses plans Medicare étaient conformes aux attentes.

Les données préliminaires pour les évaluations Star ou de qualité pour Medicare Advantage ont montré un pourcentage légèrement plus élevé de membres dans les plans quatre étoiles, a partagé la directrice générale Sarah London lors de la conférence Deutsche Bank Healthcare.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services attribuent aux plans de santé des notes allant de une à cinq étoiles, ce qui peut influencer le choix des assurés tout en augmentant les niveaux de remboursement du gouvernement pour les plans les mieux notés.

Les notes, généralement attendues en octobre, auront également un impact sur les revenus des assureurs en 2027.

London a également souligné que les résultats de Medicaid en juillet et en août ont été plus élevés que prévu, ce qui laisse présager un rebond au second semestre.

La mise à jour de Medicaid est meilleure que ce que l'on craignait, a déclaré Andrew Mok, analyste chez Barclays. En revanche, les tendances du marché Obamacare et de Medicare restent stables.

Séparément, Centene a déclaré dans un document que les résultats jusqu'en août étaient conformes à ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025 d'environ 1,75 $ par action, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 1,69 $, selon les données compilées par LSEG.

Les investisseurs ont semblé satisfaits que Centene ait réitéré ses prévisions pour 2025 et ait fait des commentaires qui préparent la société à une croissance importante des bénéfices en 2026, a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

Le commentaire a également fait grimper les actions d'autres assureurs de santé, Molina Healthcare MOH.N gagnant plus de 5 % et Elevance ELV.N augmentant de 2 %.

En juillet, Centene a déclaré qu'il s'attendait à pouvoir augmenter les taux facturés aux États pour les plans de santé 2026 pour les Américains à faible revenu et à renforcer les marges bénéficiaires.

Centene a déclaré jeudi qu'il avait réussi à redéposer les taux pour les plans en vertu de la Loi sur les soins abordables couvrant 95% de sa zone de couverture, le processus d'approbation de l'État devant se poursuivre jusqu'à la fin du mois.

Pour les 5 % restants, la société n'a pas reçu les tarifs souhaités et réduit ses services pour limiter l'exposition.