L'action de Carvana est en hausse, UBS l'ayant initiée avec "achat" et prévoyant une hausse de 20 %

1er décembre - ** Les actions de Carvana CVNA.N ont augmenté de 0,4 % à 376,07 $ le lundi, UBS commençant la couverture avec une note d'achat, citant la plateforme de commerce électronique de premier ordre du distributeur de voitures d'occasion

** UBS attribue un PT de 450 $, soit environ 20 % de plus que la dernière clôture de l'action

** CVNA dispose d'une plateforme en ligne et d'une expérience client différenciées et de premier ordre qui lui permettent de gagner des parts sur le marché des véhicules d'occasion, vaste mais fragmenté", écrit Joseph Spak, analyste chez UBS, dans une note aux clients

** Spak s'attend à ce que l'Ebitda continue de croître à un taux de croissance annuel moyen de 25 % jusqu'à la fin de la décennie, ce qui justifie une évaluation supérieure

** CVNA ne représente que ~1,5 % du marché des ventes de véhicules d'occasion (~3 % du marché de la vente au détail de véhicules d'occasion), selon Spak, mais ce chiffre pourrait atteindre ~4 % d'ici la fin de la décennie et ~8 % au cours des 10 prochaines années, car la société se dirige vers son objectif de 3 millions de véhicules d'occasion

** Le PT de Spak de 554 $ est environ 47 % au-dessus des niveaux actuels

** Actuellement, sur 26 analystes couvrant CVNA, la répartition des recommandations est de 19 "achat fort" ou "achat", 6 "maintien" et 1 "vente"; le PT médian est de 427,50 $, selon les données de LSEG

** Avec le mouvement de la session, les actions ont augmenté d'environ 85% depuis le début de l'année