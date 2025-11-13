 Aller au contenu principal
L'action d'Apple reste stable après que le tribunal britannique a refusé d'autoriser la contestation de la décision relative à l'app store
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 20:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** L'action d'Apple Inc. est stable à 273,73 dollars jeudi, après qu'un tribunal britannique a refusé l'autorisation de contester sa décision antérieure selon laquelle l'entreprise avait abusé de sa position dominante en facturant des commissions exorbitantes aux développeurs

** AAPL a ouvert la séance à la hausse, mais a perdu du terrain en début d'après-midi. Il est en voie d'enregistrer une deuxième journée consécutive de pertes, bien qu'il soit encore proche de son record intrajournalier de 277,32 $ atteint le 31 octobre

** L'indice S&P 500 .SPX a baissé de 1,5%, entraîné par les baisses du secteur technologique

** Le mois dernier, le Competition Appeal Tribunal (CAT) s'est prononcé contre AAPL à l'issue d'un procès, estimant que la société avait abusé de sa position dominante en excluant la concurrence sur le marché de la distribution d'applications et en pratiquant des "prix excessifs et déloyaux" en tant que commission

** La décision a laissé Apple AAPL face à une facture potentielle de 1,3 milliard de dollars

** Le CAT a refusé à Apple l'autorisation de contester sa décision, mais l'entreprise peut toujours s'adresser directement à la Cour d'appel

** AAPL est en hausse de 8,7 % depuis le début de l'année, contre 18,3 % pour l'indice Nasdaq Composite au cours de la même période.

