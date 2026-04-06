L'action Axe Compute bondit alors que la société nomme Kyle Okamoto président pour stimuler la croissance de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 avril - ** Les actions de l'opérateur de centres de données d'IA Axe Compute AGPU.O augmentent de 4,2 % à 4,24 $ avant le marché
** La société annonce la nomination de Kyle Okamoto au poste de président, à compter du 1er avril
** Selon la société, Kyle Okamoto dirigera la stratégie de croissance et les opérations à mesure que la demande de puissance informatique utilisée pour former et faire fonctionner les systèmes d'intelligence artificielle augmentera
** Il vient de l'entreprise de cloud décentralisé Aethir, où il a contribué à élargir l'accès à plus de 400 000 unités de traitement graphique, ou puces haut de gamme utilisées dans l'intelligence artificielle (AGPU)
** La société affirme que l'expérience d'Okamoto dans la construction de réseaux informatiques à grande échelle l'aidera à concurrencer les grands fournisseurs d'informatique en nuage et à gagner des clients d'entreprise
** À la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 43% depuis le début de l'année
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