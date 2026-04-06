 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'action Axe Compute bondit alors que la société nomme Kyle Okamoto président pour stimuler la croissance de l'IA
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions de l'opérateur de centres de données d'IA Axe Compute AGPU.O augmentent de 4,2 % à 4,24 $ avant le marché

** La société annonce la nomination de Kyle Okamoto au poste de président, à compter du 1er avril

** Selon la société, Kyle Okamoto dirigera la stratégie de croissance et les opérations à mesure que la demande de puissance informatique utilisée pour former et faire fonctionner les systèmes d'intelligence artificielle augmentera

** Il vient de l'entreprise de cloud décentralisé Aethir, où il a contribué à élargir l'accès à plus de 400 000 unités de traitement graphique, ou puces haut de gamme utilisées dans l'intelligence artificielle (AGPU)

** La société affirme que l'expérience d'Okamoto dans la construction de réseaux informatiques à grande échelle l'aidera à concurrencer les grands fournisseurs d'informatique en nuage et à gagner des clients d'entreprise

** À la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 43% depuis le début de l'année

Valeurs associées

AXE COMPUTE
4,0700 USD NASDAQ 0,00%
PREDICTIVE ONCO
5,8000 USD NASDAQ -2,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank