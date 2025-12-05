L'action Alstom monte, Citi est passé à l'achat
Le broker est ainsi passé de "neutre" à "achat" sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 21 à 31 euros.
Vers 17h15, le titre du spécialiste de la mobilité avançait de plus de 4% tandis que le SBF était globalement inchangé.
Dans une note de recherche, Citi estime que le groupe devrait avoir atteint un point bas en matière de génération de trésorerie au cours du premier semestre de l'exercice 2025/2026, avant une amélioration progressive au cours des années suivantes.
Le courtier ajoute que les facteurs qui pesaient jusqu'ici sur le cash - à savoir la montée en charge des projets, des prises de commandes orientées vers le matériel roulant et la comptabilisation des provisions - devraient progressivement s'atténuer, permettant un redressement marqué dès 2027.
Les facteurs ayant pesé sur le cash - montée en charge des projets, composition du carnet orientée vers le matériel roulant et sorties de provisions - devraient progressivement s'atténuer et permettre un redressement marqué à partir de l'exercice 2027, ajoute-t-il.
Selon ses prévisions, le free cash-flow devrait dépasser 700 millions d'euros en 2027, soit plus de 500 millions d'euros distribuables aux actionnaires.
L'amélioration des marges, liée à la conversion d'un carnet de commandes plus profitable, et la stabilisation des besoins en fonds de roulement pourraient ensuite porter ce flux à plus d'un milliard d'euros par an d'ici 2030, poursuit le professionnel.
Face aux débats persistants entourant la valeur de l'entreprise le broker dit avoir privilégié une approche de valorisation directe des fonds propres via un modèle de flux de trésorerie actualisés, une méthode qui le conduit à établir un objectif de cours de 31 euros, justifiant un relèvement de sa recommandation à l'achat.
