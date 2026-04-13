L'action Allogene progresse après que son médicament contre le cancer du sang a retardé la rechute dans une étude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions du développeur de médicaments Allogene Therapeutics ALLO.O ont bondi de 57% à 4,2 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'une étude de phase intermédiaire a montré que sa thérapie CAR-T expérimentale réduisait le risque de rechute chez les patients atteints d'un cancer du sang

** La société teste le médicament connu sous le nom de cema-cel chez des patients atteints de lymphome à grandes cellules B qui présentent un risque élevé de récidive de leur cancer après un traitement initial

** Cema-cel utilise des globules blancs, en particulier des cellules T, provenant de donneurs sains pour traiter la maladie

** L'action ALLO a augmenté de 98,5 % depuis le début de l'année