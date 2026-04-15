L'action Allbirds quadruple après son projet de réorientation vers l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril -

** Les actions d'Allbirds BIRD.O ont plus que quadruplé pour atteindre 11,54 $

** Le fabricant de chaussures annonce un accord avec un investisseur institutionnel pour une facilité de financement convertible de 50 millions de dollars afin de s'orienter vers l'infrastructure de calcul de l'IA et de changer de nom pour devenir "NewBird AI"

** BIRD a l'intention d'utiliser le capital pour acquérir des actifs GPU; pour devenir à plus long terme un fournisseur de solutions GPU-as-a-service (GPUaaS) et AI cloud totalement intégré

** La facilité de financement est soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale de mai

** L'entreprise a déclaré le 31 mars qu'elle vendait sa marque et ses actifs de chaussures à American Exchange Group

** BIRD a fait ses débuts sur le Nasdaq en 2021 et a perdu environ 99 % de sa valeur jusqu'à la clôture du marché le 14 avril