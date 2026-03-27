L'accumulateur d'actifs numériques Datacentrex s'effondre à la suite d'une levée de fonds à forte décote

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27 mars - ** Les actions de Datacentrex DTCX.O ont chuté de 28,2 % à 2,22 $ avant la cloche après avoir levé des fonds avec une forte décote ** La société d'infrastructure numérique et de déploiement de capital a annoncé jeudi soir la fixation du prix de l'offre publique de 20,17 millions de dollars à 2 $, soit une décote de 35,3 % par rapport à la dernière vente

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise

** Anciennement Thumzup Media, la société a pivoté pour se concentrer sur le calcul de haute performance, le minage d'actifs numériques et a étendu sa stratégie de trésorerie au-delà du bitcoin à d'autres crypto-monnaies, telles que le dogecoin et le litecoin ** Dominari Securities agit en tant qu'agent de placement unique sur la base des meilleurs efforts, selon le prospectus

** DTCX, basé à Los Angeles, Californie, a ~31,7 millions d'actions en circulation au 25 mars pour une capitalisation boursière de 98 millions de dollars à la dernière clôture

** Jusqu'à jeudi, les actions de DTCX ont augmenté de 12 % depuis le début de l'année, y compris une hausse de 66 % ce mois-ci