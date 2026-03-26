L'accumulateur d'actifs numériques Datacentrex plonge en raison de ses projets d'augmentation de capital

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26 mars - ** Les actions de Datacentrex DTCX.O ont chuté de ~29% à 2,20 $ dans les échanges prolongés en raison de la levée de fonds prévue ** La société d'infrastructure numérique et de déploiement de capital lance une offre comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés, sans divulguer la taille de l'opération

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise

** La société, anciennement Thumzup Media, a pivoté pour se concentrer sur le calcul de haute performance, le minage d'actifs numériques et a étendu sa stratégie de trésorerie au-delà du bitcoin à d'autres crypto-monnaies, telles que le dogecoin et le litecoin ** Dominari Securities est l'unique agent de placement, sur la base des meilleurs efforts, pour l'offre, selon le prospectus

** DTCX, basée à Los Angeles, Californie, a ~31,7 millions d'actions en circulation au 25 mars pour une capitalisation boursière de près de 100 millions de dollars

** Les actions de DTCX ont terminé en baisse de 6,9 % à 3,09 $ jeudi. L'action a augmenté de 12% depuis le début de l'année, y compris une hausse de 66% ce mois-ci