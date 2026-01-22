L'accord UE-Mercosur devrait prendre effet provisoirement à partir de mars, selon un diplomate de l'UE

Les législateurs de l'UE renvoient l'accord à la Cour européenne de justice, ce qui le retarde de deux ans

La France s'oppose à l'accord, invoquant son impact sur les agriculteurs nationaux

L'Allemagne soutient l'accord visant à compenser les droits de douane américains et à réduire la dépendance à l'égard de la Chine

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud sera probablement appliqué à titre provisoire dès le mois de mars, a déclaré un diplomate européen à Reuters jeudi, malgré une contestation imminente devant la plus haute juridiction de l'Union.

Les législateurs européens ont porté un coup à l'accord commercial controversé de l'Union avec le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay mercredi en le renvoyant devant la Cour européenne de justice, ce qui pourrait le retarder de deux ans.

"L'accord UE-Mercosur sera appliqué provisoirement dès que le premier pays du Mercosur l'aura ratifié, a déclaré un diplomate de l'UE à Reuters.

"Il s'agira probablement du Paraguay en mars", a ajouté le diplomate.

LES ENTREPRISES ALLEMANDES ET LA CHANCELIÈRE MERZ CONDAMNENT LE RETARD

L'UE a signé son plus grand pacte commercial jamais conclu avec les membres du Mercosur samedi, après 25 ans de négociations, et ce retard a consterné le gouvernement allemand et de nombreuses entreprises.

Les partisans de l'accord soutiennent qu'il est important de compenser les pertes commerciales dues aux droits de douane américains et de réduire la dépendance à l'égard de la Chine. Ils craignent qu'un retard ne nuise à l'économie européenne.

"Ce recul nuit à la compétitivité de l'Europe et met en péril les emplois et la prospérité de l'Europe", a déclaré Tobias Meyer, directeur général du groupe de logistique DHL, à Reuters. Il a déclaré qu'il serait bon que le pacte puisse être mis en œuvre pendant que la Cour enquête.

"L'Europe ne peut pas se permettre de prendre davantage de retard", a-t-il ajouté.

Le chancelier Friedrich Merz a déclaré aux délégués du Forum économique mondial dans la station alpine suisse de Davos jeudi qu'il regrettait la décision du Parlement européen.

"Mais soyez assurés que nous ne nous laisserons pas arrêter: Nous ne nous laisserons pas arrêter. L'accord du Mercosur est juste et équilibré. Il n'y a pas d'alternative si nous voulons une croissance plus forte en Europe", a déclaré M. Merz.

Les détracteurs de l'accord, au premier rang desquels la France, affirment qu'il augmentera les importations de bœuf, de sucre et de volaille bon marché et qu'il portera préjudice aux agriculteurs nationaux.

Les agriculteurs français ont organisé d'importantes manifestations à Paris contre l'accord commercial, des centaines de tracteurs bloquant des routes et des monuments tels que la Tour Eiffel.

LA FRANCE ESTIME QU'UNE MISE EN ŒUVRE PROVISOIRE SERAIT ANTIDÉMOCRATIQUE

Le président de la CGB, le lobby français des producteurs de betteraves sucrières, a rejeté toute possibilité de mise en œuvre provisoire de l'accord.

"Ce serait un déni de démocratie. C'est inacceptable! A déclaré Franck Sander à Reuters.

Un porte-parole du ministre français de l'agriculture s'est refusé à tout commentaire.

L'application provisoire du pacte, dans l'attente de la décision et de l'approbation du Parlement, pourrait s'avérer politiquement difficile compte tenu des réactions négatives probables, et le Parlement européen conserverait le pouvoir de l'annuler ultérieurement.

"Si (, la présidente de la Commission européenne) Ursula von der Leyen, l'Union européenne, devait imposer une application provisoire, compte tenu du vote qui a eu lieu à Strasbourg, cela constituerait une forme de violation démocratique", a déclaré Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement français, à CNews TV, avant les commentaires du diplomate européen.

La Commission européenne a déclaré qu'elle s'entretiendrait avec les gouvernements et les législateurs de l'UE avant de décider de la marche à suivre.

Les dirigeants de l'UE se réunissent jeudi à Bruxelles pour discuter des relations transatlantiques tendues à la lumière des exigences du président américain Donald Trump concernant le Groenland .