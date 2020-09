Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'accord Israël-Emirats arabes unis signé le 15 septembre à Washington Reuters • 08/09/2020 à 20:01









WASHINGTON, 8 septembre (Reuters) - La cérémonie de signature de l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis aura lieu le 15 septembre à Washington en présence du président américain Donald Trump, a déclaré mardi un responsable de la Maison blanche. Cet accord annoncé le 13 août a été conclu sous l'égide des Etats-Unis après 18 mois de pourparlers. Aux termes de cet accord, les Emirats acceptent des relations normales avec Israël, qui s'engage en contrepartie à continuer de suspendre ses projets d'annexion en Cisjordanie. (Steve Holland version française Bertrand Boucey)

