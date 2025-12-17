L'accord entre Union Pacific et Norfolk Southern se heurte à une nouvelle opposition du syndicat Teamsters

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat Teamsters a déclaré mercredi qu'il s'opposait au projet de fusion entre les chemins de fer de marchandises américains Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N .

Les présidents des syndicats représentant près de 20 000 travailleurs des deux chemins de fer ont déclaré dans un communiqué commun qu'ils ne soutiendraient pas un accord qui ne protège pas la vie et les moyens de subsistance des travailleurs.

Le projet de fusion, qui vise à former le premier chemin de fer d'un océan à l'autre aux États-Unis et à accélérer les transports en réduisant les transferts et les retards, a fait l'objet de critiques de la part des syndicats et des chemins de fer rivaux depuis son annonce.

Les Teamsters ont déclaré que les dirigeants des deux chemins de fer ne s'étaient pas engagés à protéger les emplois ou à répondre à d'autres préoccupations.

"Il est temps pour Union Pacific et Norfolk Southern d'agir sérieusement et de faire ce qu'il faut pour nos membres. Jusqu'à ce qu'ils le fassent, les Teamsters feront tout ce qui est en leur pouvoir pour bloquer cette fusion néfaste", a déclaré le syndicat.

En novembre, les actionnaires d'Union Pacific et de Norfolk Southern ont approuvé la fusion des deux chemins de fer, plus de 99% d'entre eux votant en faveur de l'opération de 85 milliards de dollars.

Les deux chemins de fer doivent encore soumettre une demande d'approbation au Surface Transportation Board, et devraient le faire cette semaine. En octobre, le sénateur John Hoeven et la sénatrice Amy Klobuchar ont pris la tête d'une initiative bipartisane exhortant le STB à examiner de près le projet de fusion en raison de préoccupations relatives à la concurrence à long terme, et notamment à l'impact sur les producteurs agricoles.

La société BNSF Railway, propriété de Berkshire Hathaway, a également exprimé sa vive opposition à la fusion, exhortant les chargeurs, les syndicats et les autres parties prenantes à faire part de leur désaccord au Surface Transportation Board (STB).

Le plus grand syndicat de cheminots des États-Unis, SMART-TD, a approuvé le projet de fusion en septembre après avoir obtenu des garanties de protection de l'emploi pour ses membres, revenant ainsi sur sa position de juillet, lorsqu'il s'était opposé à l'accord pour des raisons de sécurité de l'emploi, de concurrence et d'accès à l'infrastructure.

"Chaque employé ayant un emploi syndiqué au moment de la fusion continuera à en avoir un", a déclaré Union Pacific dans un communiqué transmis à Reuters. Norfolk Southern n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.