L'accord du Sénat américain sur le shutdown est un développement positif, selon un conseiller de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un compromis du Sénat qui pourrait rétablir le financement fédéral et mettre fin à la plus longue fermeture du gouvernement dans l'histoire des États-Unis est "un développement positif", a déclaré lundi un responsable de la Maison Blanche. "L'action du Sénat est une évolution positive et nous sommes impatients de la voir progresser", a déclaré ce responsable, qui a refusé d'être nommé.