L'accord de 425 millions de dollars conclu par Capital One avec les déposants devrait être rejeté, selon des États américains

New York et 17 autres États qualifient l'accord d'inéquitable

Selon les États, les déposants seraient lésés sur les intérêts

Capital One nie avoir commis des actes répréhensibles et qualifie le règlement de raisonnable

Un groupe bipartisan de 18 États américains a déclaré à un juge fédéral que l'accord de 425 millions de dollars conclu par Capital One avec des déposants qui se sentaient floués par des taux d'intérêt élevés devait être rejeté, car il permettait à la banque de continuer à léser ses clients.

Sous la houlette de la procureure générale de New York, Letitia James, les États ont formulé des objections dans un document rendu public mercredi au tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie, où le juge de district David Novak a donné son accord préliminaire à l'accord en juin.

Le règlement du 16 mai répondait aux allégations selon lesquelles Capital One avait gelé les taux à 0,3 % sur ses comptes 360 Savings à "taux d'intérêt élevé", tout en offrant discrètement des taux supérieurs à 4 % aux nouveaux clients sur des comptes 360 Performance Savings de même nom.

Capital One, dont le siège est à McLean, en Virginie, a accepté de verser aux déposants de 360 Savings 300 millions de dollars pour couvrir les intérêts qu'ils n'ont pas perçus, plus 125 millions de dollars d'intérêts supplémentaires si les déposants détenaient toujours leurs comptes. La banque a nié avoir commis des actes répréhensibles.

LES ÉTATS AFFIRMENT QUE LE RÈGLEMENT PERMETTRAIT À LA BANQUE D'ÉCONOMISER PLUS DE 2,5 MILLIARDS DE DOLLARS

Les États ont toutefois déclaré que les déposants de 360 Savings ne gagneraient que 0,78 % dans le cadre du règlement deleur recours collectif, ce qui est inférieur aux 3,5 % que Capital One offre aujourd'hui aux déposants de 360 Performance Savings.

Selon les États, cela permettrait à la sixième banque commerciale américaine d'économiser plus de 2,5 milliards de dollars sans avoir à modifier son comportement, alors que les déposants typiques ne recevraient que 54 dollars sur les 717 dollars d'intérêts perdus.

Les États ont également déclaré que M. Novak devrait rejeter l'allégation de Capital One selon laquelle le règlement préempte le propre procès de Mme James au nom des New-Yorkais possédant des comptes 360 Savings.

Dans un communiqué, Capital One a déclaré qu'elle "nie fermement" les allégations des déposants, mais a qualifié l'accord de 425 millions de dollars de "raisonnable" compte tenu des risques d'un nouveau litige.

Philip Black, avocat des déposants, a qualifié l'accord de "bonne affaire" pour eux, compte tenu des mêmes risques, et a déclaré qu'il n'était pas logique de retarder l'approbation en raison du procès de Mme James.

M. Black a également déclaré qu'un site web pour le règlement fournit un numéro de téléphone gratuit pour changer de compte.

LA CFPB A ABANDONNÉ SES PROPRES POURSUITES

Le règlement couvre les déposants ayant des comptes 360 Savings à tout moment depuis le 18 septembre 2019. Une audience pour examiner l'approbation finale du règlement est prévue pour le 6 novembre.

Les autres États qui s'opposent au règlement sont l'Arizona, la Californie, le Colorado, le Connecticut, Hawaï, l'Illinois, la Louisiane, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Minnesota, le Nevada, le New Jersey, l'Ohio, l'Oregon, le Rhode Island et l'État de Washington.

Le Bureau américain de protection financière des consommateurs (Consumer Financial Protection Bureau) a intenté une action en justice similaire contre Capital One en janvier.

Il a abandonné cette affaire en février, après que le président Donald Trump a pris ses fonctions et que la Maison Blanche a largement mis fin à l'activité d'application de la loi du CFPB.

L'affaire est In re Capital One 360 Savings Account Interest Rate Litigation, U.S. District Court, Eastern District of Virginia, No. 24-md-03111.