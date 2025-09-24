 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 630,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'accord de 425 millions de dollars conclu par Capital One avec les déposants devrait être rejeté, selon des États américains
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

New York et 17 autres États qualifient l'accord d'inéquitable

*

Selon les États, les déposants seraient lésés sur les intérêts

*

Capital One nie avoir commis des actes répréhensibles et qualifie le règlement de raisonnable

(Ajout des déclarations de Capital One et de l'avocat des plaignants, paragraphes 8-10; édition des paragraphes 4-7) par Jonathan Stempel

Un groupe bipartisan de 18 États américains a déclaré à un juge fédéral que l'accord de 425 millions de dollars conclu par Capital One avec des déposants qui se sentaient floués par des taux d'intérêt élevés devait être rejeté, car il permettait à la banque de continuer à léser ses clients.

Sous la houlette de la procureure générale de New York, Letitia James, les États ont formulé des objections dans un document rendu public mercredi au tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie, où le juge de district David Novak a donné son accord préliminaire à l'accord en juin.

Le règlement du 16 mai répondait aux allégations selon lesquelles Capital One avait gelé les taux à 0,3 % sur ses comptes 360 Savings à "taux d'intérêt élevé", tout en offrant discrètement des taux supérieurs à 4 % aux nouveaux clients sur des comptes 360 Performance Savings de même nom.

Capital One, dont le siège est à McLean, en Virginie, a accepté de verser aux déposants de 360 Savings 300 millions de dollars pour couvrir les intérêts qu'ils n'ont pas perçus, plus 125 millions de dollars d'intérêts supplémentaires si les déposants détenaient toujours leurs comptes. La banque a nié avoir commis des actes répréhensibles.

LES ÉTATS AFFIRMENT QUE LE RÈGLEMENT PERMETTRAIT À LA BANQUE D'ÉCONOMISER PLUS DE 2,5 MILLIARDS DE DOLLARS

Les États ont toutefois déclaré que les déposants de 360 Savings ne gagneraient que 0,78 % dans le cadre du règlement deleur recours collectif, ce qui est inférieur aux 3,5 % que Capital One offre aujourd'hui aux déposants de 360 Performance Savings.

Selon les États, cela permettrait à la sixième banque commerciale américaine d'économiser plus de 2,5 milliards de dollars sans avoir à modifier son comportement, alors que les déposants typiques ne recevraient que 54 dollars sur les 717 dollars d'intérêts perdus.

Les États ont également déclaré que M. Novak devrait rejeter l'allégation de Capital One selon laquelle le règlement préempte le propre procès de Mme James au nom des New-Yorkais possédant des comptes 360 Savings.

Dans un communiqué, Capital One a déclaré qu'elle "nie fermement" les allégations des déposants, mais a qualifié l'accord de 425 millions de dollars de "raisonnable" compte tenu des risques d'un nouveau litige.

Philip Black, avocat des déposants, a qualifié l'accord de "bonne affaire" pour eux, compte tenu des mêmes risques, et a déclaré qu'il n'était pas logique de retarder l'approbation en raison du procès de Mme James.

M. Black a également déclaré qu'un site web pour le règlement fournit un numéro de téléphone gratuit pour changer de compte.

LA CFPB A ABANDONNÉ SES PROPRES POURSUITES

Le règlement couvre les déposants ayant des comptes 360 Savings à tout moment depuis le 18 septembre 2019. Une audience pour examiner l'approbation finale du règlement est prévue pour le 6 novembre.

Les autres États qui s'opposent au règlement sont l'Arizona, la Californie, le Colorado, le Connecticut, Hawaï, l'Illinois, la Louisiane, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Minnesota, le Nevada, le New Jersey, l'Ohio, l'Oregon, le Rhode Island et l'État de Washington.

Le Bureau américain de protection financière des consommateurs (Consumer Financial Protection Bureau) a intenté une action en justice similaire contre Capital One en janvier.

Il a abandonné cette affaire en février, après que le président Donald Trump a pris ses fonctions et que la Maison Blanche a largement mis fin à l'activité d'application de la loi du CFPB.

L'affaire est In re Capital One 360 Savings Account Interest Rate Litigation, U.S. District Court, Eastern District of Virginia, No. 24-md-03111.

Valeurs associées

CAPITAL ONE FINL
224,300 USD NYSE +0,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un mineur secouru embrasse un de ses proches après être sorti d'une mine effondrée à Segovia, en Colombie, le 24 septembre 2025 ( AFP / JAIME SALDARRIAGA )
    Colombie: 23 mineurs sortent vivants d'une mine effondrée
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:51 

    Les 23 mineurs coincés depuis deux jours dans une mine d'or effondrée en Colombie en ont été extraits vivants mercredi par les secours, sous les applaudissements de leurs proches rongés par l'angoisse. Des images diffusées par l'Agence nationale des mines (ANM) ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine en baisse, souffle après des records
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:31 

    La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi, plombée par le recul de plusieurs capitalisations géantes, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de nouvelles données sur l'emploi et l'inflation. Le Dow Jones a perdu 0,37%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • "Raptureday", des évangéliques prédisent la fin du monde
    "Raptureday", des évangéliques prédisent la fin du monde
    information fournie par France 24 24.09.2025 22:16 

    Sur les réseaux sociaux, la panique s'est emparé de communautés de chrétiens évangéliques américains depuis qu'un pasteur à succès en Afrique du Sud a prédit l'apocalypse pour le 23 ou 24 septembre.

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine en baisse, souffle après des records
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:11 

    La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi, plombée par le recul de plusieurs capitalisations géantes, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de nouvelles données sur l'emploi et l'inflation. Le Dow Jones a perdu 0,37%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank