L'accord Capital One-Discover ajoute un rival à Visa et Mastercard, ce qui apaise les craintes concurrence

(Ajout des commentaires du sénateur américain au paragraphe 7, de l'analyste au paragraphe 4, ajout du contexte de l'entreprise et de l'industrie, mise à jour du cours des actions) par Niket Nishant et Manya Saini

La transaction de 35,3 milliards de dollars de Capital One Financial COF.N pour Discover Financial

DFS.N créerait une nouvelle concurrence pour les géants des paiements Visa V.N et Mastercard MA.N , aidant potentiellement à faciliter le chemin vers l'approbation réglementaire, selon les analystes.

L'opération par actions annoncée lundi créerait le plus grand émetteur de cartes de crédit des États-Unis, mais elle donnerait également à Capital One l'accès au réseau de paiement de Discover, ce qui lui permettrait de moins dépendre des géants des paiements Visa et Mastercard.

Certains législateurs ayant accusé Visa et Mastercard de constituer un "duopole ", la promesse de Capital One de stimuler la concurrence dans le domaine des paiements sera essentielle pour surmonter les obstacles politiques et réglementaires dans les mois à venir, notamment de la part des agences bancaires et éventuellement du ministère de la Justice, selon les analystes.

"Cette transaction potentielle pourrait finalement obtenir l'approbation réglementaire, mais elle serait confrontée à des vents contraires de la part d'un Washington profondément sceptique à l'égard de la consolidation", a écrit Isaac Boltansky, directeur de la recherche politique pour la société de courtage BTIG, dans une note. Toutefois, il a ajouté: "Certains à Washington se méfient du duopole de Visa et Mastercard, ce qui suggère que le fait de soutenir un concurrent... pourrait être perçu de manière positive"

Richard Fairbank, directeur général de Capital One, a déclaré mardi que l'opération - la plus importante dans le secteur mondial des cartes de crédit, selon Dealogic - était "bien placée pour être approuvée" et que les prêteurs avaient tenu les autorités de régulation informées, bien qu'il n'ait pas donné de détails sur les discussions. Les prêteurs ont tenu les autorités de régulation informées, bien qu'il n'ait pas précisé les détails des discussions. Ils déposeront des documents officiels auprès des autorités de régulation au cours des deux prochains mois, a-t-il déclaré.

Les actions de Visa étaient en baisse de 1,3 % mardi après-midi, tandis que les actions de Mastercard, qui a une plus grande exposition à Capital One selon les analystes, étaient en baisse de 3,1 %.

Toutefois, l'influente sénatrice démocrate Elizabeth Warren, qui critique depuis longtemps les grandes banques, a rapidement critiqué l'accord, déclarant dans un message sur les réseaux sociaux qu'il nuirait à la stabilité financière et réduirait la concurrence. "Cet accord avec Wall Street est dangereux et nuira aux travailleurs. Les régulateurs doivent le bloquer immédiatement", a-t-elle écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Certains groupes communautaires de premier plan, qui ont le pouvoir de ralentir les transactions bancaires en déposant des objections formelles, se sont également attaqués à la fusion.

"L'accord (...) pose d'énormes problèmes concurrence, étant donné l'intégration verticale des prêts par carte de crédit de Capital One avec le réseau de cartes de crédit de Discover", a déclaré Jesse Van Tol, directeur général de la National Community Reinvestment Coalition (coalition nationale pour le réinvestissement communautaire), basée à Washington.

La Réserve fédérale et l'Office of the Comptroller of the Currency doivent approuver l'accord, ont indiqué les banques. La Fed s'est refusée à tout commentaire, tandis que l'OCC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le Consumer Financial Protection Bureau, qui a signalé la semaine dernière des problèmes de concurrence sur le marché des cartes de crédit, s'est également refusé à tout commentaire.

NO. 1 JOUEUR

Selon les analystes de TD Cowen, la combinaison de Capital One et de Discover donnerait naissance au plus grand émetteur américain de cartes de crédit, avec un solde de cartes d'environ 250 milliards de dollars et une part de marché de 22 %.

Capital One, troisième émetteur de cartes de crédit Visa et MasterCard aux États-Unis, a déclaré que le transfert de son portefeuille de cartes de ces deux géants du paiement vers le réseau de Discover l'aiderait à générer 1,2 milliard de dollars en 2027.

"Il s'agit d'un actif rare et extrêmement précieux", a déclaré Ian Lapey, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, qui détient des actions de Capital One, en faisant référence au réseau de traitement des paiements de Discover.

Cependant, toute transition devrait être lente puisque Visa et Mastercard ont récemment renouvelé leurs partenariats avec la société, a déclaré Tien-tsin Huang, analyste chez J.P. Morgan.

Un porte-parole de Mastercard a déclaré que la société avait parlé de la nouvelle avec Capital One et que le partenariat de la banque avec Mastercard "se poursuivra à long terme"

Visa n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les actions de Discover étaient en hausse de 12,9 % à 124,70 $, se rapprochant du prix de l'offre de 139,86 $ après avoir atteint leur niveau le plus élevé depuis près de deux ans. L'action Capital One était en hausse de 0,1 %.

"Il est probable que les régulateurs examinent attentivement cette opération", a déclaré Susannah Streeter, responsable des marchés financiers et des marchés de capitaux chez Hargreaves Lansdown.

"Cependant, étant donné les économies considérables de coûts opérationnels attendues... Capital One pense que les obstacles réglementaires complexes valent la peine d'être surmontés pour obtenir des rendements significatifs"