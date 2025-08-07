L'accident d'un hélicoptère fait deux morts et entraîne la fermeture du fleuve Mississippi, selon les garde-côtes américains

Deux personnes sont décédées jeudi après qu'un hélicoptère à bord duquel elles se trouvaient se soit écrasé sur une barge sur le fleuve Mississippi, fermant la voie d'eau au trafic près d'Alton, dans l'Illinois, ont déclaré les garde-côtes américains.

Les informations préliminaires indiquent que l'hélicoptère MD 369 a heurté des lignes électriques avant de s'écraser, selon le National Transportation Safety Board.

La Federal Aviation Administration a indiqué qu'il y avait deux personnes à bord lorsque l'hélicoptère s'est écrasé et que le NTSB mènerait l'enquête. Un enquêteur du NTSB devrait arriver sur place vendredi, a indiqué l'agence.

La compagnie d'électricité Ameren Corp AEE.N a déclaré qu'un entrepreneur et un sous-traitant réparaient et remplaçaient les tours d'éclairage et les boules de marquage sur les lignes de transmission.

"Nous sommes attristés par l'incident tragique d'aujourd'hui",a déclaré Ameren, ajoutant qu'elle coopérerait avec les enquêteurs.

Personne ne se trouvait à bord de la barge, qui a pris feu après l'accident, a indiqué Jonathan Lindberg, porte-parole des garde-côtes. Les pompiers ont éteint l'incendie.

Le fleuve, qui est une voie de navigation importante pour les récoltes et d'autres marchandises, est fermé du point milliaire 199 au point milliaire 201, a indiqué M. Lindberg. Il n'y a pas d'estimation de la date de réouverture du fleuve, a-t-il ajouté.

Alton se trouve en aval du confluent du Mississippi avec la rivière Illinois, et la fermeture pourrait retarder les barges transportant les céréales des fermes du Midwest vers le golfe du Mexique.