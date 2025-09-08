L'accès aux médias sociaux est rétabli en Turquie, selon un observateur de l'internet

(Mises à jour avec l'accès rétabli)

L'accès aux principaux médias sociaux et plateformes de messagerie en Turquie a été rétabli un jour après l'imposition de restrictions généralisées, a déclaré lundi Netblocks, un observateur mondial de l'internet.

Des plateformes telles que X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok et WhatsApp ont été restreintes en Turquie sur de nombreux réseaux à partir de la fin de la journée de dimanche.

Ce blocage est intervenu alors que le principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple , a appelé à des rassemblements après que la police a dressé des barricades autour du siège du parti à Istanbul.

Selon les données de l'Association turque pour la liberté d'expression, l'étranglement de la bande passante pour les plateformes a pris fin après 21 heures et les services seront rétablis dans les prochaines heures.