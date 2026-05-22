L'abandon du projet de mariage avec Puig dope l'action Estée Lauder

L'action Estée Lauder a gagné plus de 11% mercredi à la Bourse de New York, dopée par l'annonce de l'abandon des négociations de fusion entre le groupe de cosmétiques américain et le spécialiste espagnol des parfums Puig, une opération qui avait suscité, dès le départ, la défiance des investisseurs et des analystes.

Le titre Estée Lauder s'adjuge 9,73% après 1h30 de cotation à Wall Street, signant la deuxième plus forte progression de l'indice S&P 500. À Madrid, l'action Puig décrochait de son côté de 14%.

Dans un communiqué publié dans la nuit, les deux sociétés ont indiqué avoir mis fin à leurs discussions concernant un regroupement potentiel.

Le groupe américain explique vouloir rester pleinement concentré sur l'exécution de son plan stratégique Beauty Reimagined , qui est déjà bien engagé et donne, selon lui, des résultats positifs.

Certaines sources évoquent cependant des crispations autour de la marque Charlotte Tilbury, dans laquelle Puig détient une participation majoritaire.

Le contrat liant Puig à la maquilleuse prévoyant une clause de changement de contrôle, Estée Lauder craignait que Charlotte Tilbury n'exige le rachat immédiat et à prix d'or de ses parts restantes. Un risque difficile à assumer pour le groupe new-yorkais, actuellement en pleine phase de restructuration.

Même si un rapprochement entre les deux entreprises aurait donné naissance à une entité générant un chiffre d'affaires annuel combiné de l'ordre de 20 milliards d'euros et affichant une valorisation boursière de 34 milliards, le projet de fusion avait soulevé beaucoup de doutes et de questionnements chez les analystes du secteur.

Les pertes consécutives au projet de rapprochement effacées

"Le scepticisme des investisseurs portait non seulement sur l'ampleur de l'opération, mais aussi sur la complexité de sa structure et les implications au niveau de la stratégie du portefeuille", soulignent les équipes de Jefferies.

"Sachant qu'Estée Lauder a déjà engagé un plan de redressement pluriannuel via son initiative Beauty Reimagined (visant à relancer la croissance organique et à redresser la marge opérationnelle), le risque d'intégration supplémentaire, combiné à un contexte macroéconomique toujours difficile (risques géopolitiques, volatilité de la demande régionale), a vraisemblablement freiné l'appétit des actionnaires au vu du profil rendement/risque de l'opération", ajoute le broker américain.

Entre mai 2025 et février 2026, le cours de Bourse d'Estée Lauder avait connu une trajectoire clairement ascendante, porté par la confiance dans la nouvelle stratégie et une dynamique plus favorable sur le marché.

Pour les professionnels, l'échec de l'opération pourrait toutefois ne pas signifier un retour à la normale pour l'action.

S'il constitue un motif de soulagement pour les actionnaires, l'abandon du mariage avec Puig ne retire pas le risque lié à l'atteinte des objectifs annuels 2026/2027, prévient Jefferies. Le courtier juge en effet que la prévision d'une croissance organique de 3 à 5% sur l'exercice est trop ambitieuse au vu des troubles géopolitiques actuels et de leurs retombées sur la consommation.

Avec sa progression du jour, le titre Estée Lauder efface l'intégralité des pertes essuyées depuis l'apparition des rumeurs évoquant le projet de fusion, le 24 mars dernier.

Depuis le début de l'année, l'action abandonne encore 17%, à comparer avec une hausse de plus de 9% pour l'indice S&P 500.