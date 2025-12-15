Kyverna Therapeutics chute en raison de projets de vente d'actions pour un montant de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre -

** Les actions de Kyverna Therapeutics KYTX.O ont baissé de 6,9 % à 10,08 $ suite à l'annonce d'un projet d'augmentation de capital

** KYTX, société basée à Emeryville, Californie, annonce () un projet d'offre d'actions de 100 millions de dollars

** L'action de KYTX a bondi de 23,2 % pour clôturer à 10,82 $ le lundi après que la société a déclaré que sa thérapie cellulaire expérimentale, miv-cel, pour le traitement d'un trouble rare du mouvement a atteint l'objectif principal dans une étude de stade intermédiaire

** La société a ~43,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 475 millions de dollars

** J.P. Morgan, Leerink, Morgan Stanley et Wells Fargo sont les co-chefs de file de l'offre

** Jusqu'à lundi, les actions ont presque triplé depuis le début de l'année

** Les 6 analystes sont tous optimistes, y compris 2 "strong buy"; PT médian de $29 en hausse par rapport à $22.50 le 15 novembre, selon les données de LSEG