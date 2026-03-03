Kyowa Kirin arrête le développement d'un traitement pour les affections cutanées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kyowa Kirin 4151.T a annoncé mardi qu'elle interrompait tous les essais en cours de son médicament expérimental pour traiter les affections cutanées , après avoir conclu que les risques potentiels pourraient l'emporter sur les bénéfices pour les patients.

Le médicament, appelé rocatinlimab, est un anticorps monoclonal qui a été testé pour traiter des affections cutanées telles que la dermatite atopique modérée à sévère, le prurigo nodularis, qui provoquent une sécheresse, des démangeaisons et une inflammation de la peau. Il a également été testé pour traiter l'asthme modéré à sévère.

La décision a été prise à la suite d'une récente mise à jour planifiée de la sécurité du programme clinique mondial du rocatinlimab, a déclaré Kyowa Kirin.

L'examen de sécurité le plus récent, mené au cours des dernières semaines, a identifié des préoccupations émergentes concernant des tumeurs malignes avec de possibles liens viraux ou liés au système immunitaire, a déclaré le fabricant japonais.

Il s'agit notamment d'un nouveau cas confirmé et d'un cas suspect de sarcome de Kaposi, un type de cancer rare qui affecte la peau, en plus d'un cas précédemment confirmé, ce qui suggère un lien potentiel avec la façon dont le médicament est conçu, a déclaré l'entreprise.

Le Rocatinlimab est un médicament expérimental qui cible l'OX40, une protéine qui joue un rôle dans l'inflammation et certaines réponses immunitaires.

"Il s'agit d'une nouvelle très décevante, car nous espérions apporter aux patients un traitement sûr et efficace", a déclaré Abdul Mullick, directeur de l'exploitation de Kyowa Kirin.

Au début de l'année, Kyowa Kirin a annoncé la fin de sa collaboration avec Amgen AMGN.O pour le développement et la commercialisation du rocatinlimab.

Les deux sociétés notifient actuellement les investigateurs des essais cliniques et les autorités réglementaires et fourniront des mises à jour supplémentaires une fois que les évaluations des données seront terminées.

Kyowa Kirin a déclaré qu'elle contrôlera le programme mondial du rocatinlimab, y compris les dépôts réglementaires et la commercialisation future.