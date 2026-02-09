Kyndryl retarde le dépôt de son rapport trimestriel et signale des problèmes d'information financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de détails au paragraphe 6)

Le fournisseur de logiciels Kyndryl

KD.N a retardé lundi le dépôt de son rapport trimestriel, déclarant qu'il anticipe des faiblesses matérielles dans son contrôle interne sur les rapports financiers pour plusieurs périodes, y compris les deux premiers trimestres de l'exercice 2026.

Les actions de la société ont chuté de 38 % dans les transactions de pré-marché.

Séparément, la société a égalementannoncé le départ de son directeur financier, David Wyshner, et la démission de Vineet Khurana en tant que contrôleur mondial, avec effet immédiat. Un contrôleur de gestion est généralement le chef comptable d'une entreprise.

Kyndryl a nommé Harsh Chugh au poste de directeur financier par intérim et Bhavna Doegar au poste de contrôleur de gestion par intérim.

M. Chugh a été directeur de l'exploitation de la société et a occupé des postes de direction chez PlanSource Benefits Administration et International Business Machines, selon la société.

Kyndryl a déclaré qu'elle ne respecterait pas la date limite de dépôt de son rapport trimestriel après que son comité d'audit a commencé à examiner les pratiques de gestion de trésorerie, les informations connexes et les contrôles internes à la suite de demandes volontaires de documents de la part de la division chargée de l'application de la loi de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.