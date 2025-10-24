Kura progresse grâce à un paiement d'étape de 30 millions de dollars après le traitement du premier patient dans le cadre d'un essai de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Kura Oncology KURA.O augmentent de 5,6 % à 9,61 $ avant la mise sur le marché

** La société reçoit un paiement d'étape de 30 millions de dollars après avoir traité le premier patient dans le cadre d'un essai de phase avancée sur la leucémie myéloïde aiguë (LMA), un cancer du sang à croissance rapide

** L'essai teste le ziftoménib, un médicament expérimental administré par voie orale, associé à une chimiothérapie chez des patients atteints de LMA nouvellement diagnostiquée et présentant des mutations NPM1 ou KMT2A (KURA)

** Les mutations sont des changements génétiques présents dans la LMA; NPM1 est lié à une meilleure réponse initiale à la chimiothérapie, tandis que KMT2A est lié à une maladie agressive et à un risque de rechute plus élevé

** Le lancement de l'essai a été annoncé le mois dernier; le ziftoménib est un traitement oral à prise unique quotidienne, selon la société

** La maladie touche environ 22 000 personnes aux États-Unis chaque année, selon l'American Cancer Society

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~4% depuis le début de l'année