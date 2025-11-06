 Aller au contenu principal
Kumulus Vape : Un T3 stable
information fournie par EuroLand Corporate 06/11/2025 à 08:37

Publication du chiffre d’affaires T3 2025


Au terme du troisième trimestre, Kumulus publie un chiffre d’affaires similaire au T3 2024 à 14,8 M€. La stagnation des revenus au T3 témoigne de la résilience du groupe dans un environnement toujours contraint en particulier sur la consommation des ménages. Sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus atteignent 42,6 M€, en baisse de -5,1% vs CA 9M 2024.


Perspectives


Le dernier trimestre reste généralement le plus dynamique pour les ventes du groupe avec des évènements commerciaux majeurs représentés par le Black Friday ainsi que les fêtes de fin d’année. Dans ce contexte, le management entame cette dernière ligne droite avec confiance.


De notre côté, nous maintenons notre prévision de CA 2025e à 57,0 M€ traduisant une décroissance de -6,1% sur l’année.


Recommandation


A la suite de cette publication nous maintenons notre objectif de cours à 6,9€, traduisant un upside de +50%.


Valeurs associées

KUMULUS VAPE
3,8700 EUR Euronext Paris +0,52%
