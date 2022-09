KUMULUS VAPE : Un premier semestre solide

Corbas, le 22 septembre 2022

Un premier semestre solide

Chiffre d'affaires en hausse de plus de 50%

EBE : +8%

Résultat net : +15,1%

Bonne visibilité sur le second semestre

Confirmation de l'objectif de 45 M€ de chiffre d'affaires

Nouvelle progression des résultats et appréciation des marges

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour la publication de ses résultats semestriels. Les comptes ont été arrêtés lors d'un Conseil d'administration qui s'est réuni le 21 septembre 2022.

en K€ (non audités) S1 2022 S1 2021 Variation

Chiffre d'affaires 24 870 16 458 51,1%

Marge brute 4 287 3 421 25,3%

EBE 1 370 1 268 8%

En % du Chiffre d'affaires 5,5% 7,7%

Dont

Charges de personnel 1 222 970 26,0%

Autres achats et charges externes 1 586 1 172 35,4%

Résultat d'exploitation 1 265 1 189 6,4%

Résultat net 917 797 15,1%

Rémi Baert, PDG et fondateur de Kumulus Vape, commente la publication : « Malgré un contexte général toujours nettement dégradé, nous parvenons une fois encore à afficher des résultats en ligne avec nos ambitions à mi-année. C'est une preuve supplémentaire de la résilience de notre modèle d'entreprise, mais aussi de notre agilité, qui nous permet de prendre les meilleures décisions au bon moment. Pour la seconde partie de l'exercice, notre visibilité est bonne. Au cours du premier semestre, nous avons volontairement anticipé nos achats de marchandises dans des volumes importants, tout en poursuivant notre politique d'investissements destinés à améliorer notre productivité. Ceci doit nous permettre de sécuriser notre croissance et d'atteindre notre objectif de 45 M€ de chiffre d'affaires. Ce nouveau cap devrait s'accompagner d'une nouvelle progression de nos résultats ainsi que d'une solide appréciation de nos marges. Mois après mois, nous continuons ainsi à aller de l'avant et à renforcer notre rayonnement parmi les premiers acteurs de la vape en France. »

Forte progression du chiffre d'affaires : +51,1%

Au titre du premier semestre 2022, le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'élève à 24,9 M€, en hausse de 51,1% par rapport à la même période de l'année passée. Cette croissance est entièrement organique. Sur ce seul semestre, le chiffre d'affaires réalisé représente près de 72% de celui réalisé sur toute l'année 2021, illustrant la poursuite d'une solide trajectoire de croissance. Pour rappel, la société avait déjà réalisé une progression de son chiffre d'affaires de 76% au premier semestre 2021.

Les ventes réalisées auprès des revendeurs spécialisés (BtoB) restent au cœur de cette performance renouvelée, avec une progression de près 57% du chiffre d'affaires, à 22,2 M€. Les ventes en ligne aux particuliers (BtoC) confirment leur dynamique positive, avec un chiffre d'affaires qui ressort à 2,6 M€, en hausse de 13%.

Des résultats en progression intégrant les investissements volontaires opérés pour accompagner la croissance

Sur le semestre, la marge brute ressort à 4,3 M€, en progression de 25,3%. Elle représente 17,2% du chiffre d'affaires contre 20,7% l'année passée. Cette proportion reflète logiquement l'évolution du mix produits au bénéfice de l'activité BtoB (89,5% du chiffre d'affaires du semestre contre 86,0% au premier semestre 2021). Elle intègre également une hausse volontaire des achats de produits de 57,1% (21,5M€ sur le semestre) afin d'optimiser les coûts d'approvisionnement et de sécuriser la montée en puissance attendue de l'activité pour les prochains mois.

L‘Excédent Brut d'exploitation (EBE), en hausse de 8%, s'élève à 1,4 M€. Sur la période, les charges d'exploitation sont restées maîtrisées. Les autres achats et charges externes, en progression de 35,3%, représentent 6,4% du chiffre d'affaires contre 7,1% au premier semestre 2021. Elles intègrent près de 49 K€ (contre 0 K€ l'année passée) de recours au travail intérimaire afin d'assurer la continuité opérationnelle et de sécuriser la croissance dans un contexte de pénurie de ressources humaines. Les charges de personnel ressortent à 4,9% du chiffre d'affaires contre 5,9% l'année passée.

Au total, le résultat d'exploitation est en progression de 6,4% à 1,3 M€ après intégration des dotations aux amortissements et provisions (222 K€ contre 145 K€ au premier semestre 2021).

Après prise en compte du résultat financier, impacté par les variations du cours euro / dollar, ainsi que de la charge d'impôt, le résultat net reste en hausse de 15,1%, à hauteur de 917 K€.

Une situation financière maîtrisée

Au 30 Juin 2022, Kumulus Vape dispose d'une structure financière sécurisée, avec des capitaux propres de 10,5 M€, une trésorerie disponible de 2 M€ et une dette financière non significative, à hauteur de 184 K€.

Objectif de 45 M€ de chiffre d'affaires réaffirmé pour l'année 2022

Des résultats attendus en nette progression au second semestre

Fort de ce premier semestre réussi, Kumulus Vape confirme avec confiance son objectif de 45 M€ pour l'exercice 2022 et ceci malgré un environnement général plus exigeant.

Avec des approvisionnements anticipés dès le début de l'année et un très bon niveau de prises de commandes, l'activité du second semestre devrait ainsi continuer à afficher une solide croissance. Cette anticipation est confirmée par l'excellent niveau d'activité dégagé au cours de l'été et sur le mois de septembre. La progression du chiffre d'affaires devrait s'accompagner d'une nouvelle progression des résultats associée à une appréciation des marges.

Au cours des prochains mois, Kumulus Vape entend par ailleurs maintenir le cap dans sa stratégie : extension de ses gammes, focalisation sur les produits les plus contributifs, nouveaux référencements, optimisation de la structure de charges et recherche d'opportunités d'acquisition.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022

3 novembre 2022

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette

électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à

destination des particuliers et des boutiques spécialisées, avec des marques de premier plan comme Lost Vape (grossiste Lost Vape). En 2021, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 34,5 M€, en hausse de 53%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 55 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Contact

Kumulus Vape Actifin Actifin

Vincent Baudoin

Directeur de la communication Isabelle Dray

Relations presse Nicolas Lin

Communication financière

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59 idray@actifin.fr

01 56 88 11 29 nlin@actifin.fr

01 56 88 11 24

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x5xtZp1skm2clW1tl55tnJSZa21hmZXIZ5LIlWhwZMqYmXGWm5eUmZeVZnBnmGhq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76334-cp_kv_cp-rs-2022-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com