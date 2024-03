KUMULUS VAPE : Sondage BVA XSight : Kumulus Vape révèle l'importance de la cigarette électronique dans le parcours de sevrage tabagique de millions de Français

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques annonce la publication d'un sondage commandé à l'institut BVA XSight sur le thème du vapotage.

Cette enquête, menée par l'institut BVA Xsight du 25 janvier au 5 février 2024, offre un éclairage inédit sur les habitudes et perceptions des Français à propos de la cigarette électronique. Réalisée auprès de 1 002 fumeurs et/ou vapoteurs âgés de 18 ans et plus, l'étude apporte des données importantes grâce à un protocole rigoureux basé sur la méthode des quotas, assurant ainsi la représentativité de l'échantillon.

Des résultats en faveur de la cigarette électronique

La cigarette électronique perçue comme un outil efficace du progrès sanitaire

Pour une majorité des sondés, la cigarette électronique constitue un progrès pour la santé des personnes. Les vapoteurs, premiers à même d'en juger, sont ainsi 79% à la qualifier comme telle. De plus, 87% des vapoteurs mais aussi 72% des vapofumeurs (c'est-à-dire des fumeurs de tabac qui utilisent la cigarette électronique le plus souvent dans une optique de sevrage), considèrent le vapotage comme un moyen efficace de sevrage tabagique.

Réduction des risques : entre reconnaissance et désinformation

Malgré une majorité consciente de la moindre dangerosité de la cigarette électronique face au tabac fumé (53%), 27% des personnes interrogées estiment toujours que la cigarette électronique est aussi dangereuse que le tabac fumé et 8% qu'elle l'est davantage, et ce malgré les nombreuses études scientifiques prouvant l'inverse*. 62% des vapoteurs et vapofumeurs jugent d'ailleurs que leur confort de vie s'est amélioré depuis qu'ils ont fait le choix de la cigarette électronique.

L'arrêt du tabac : une volonté très répandue, le vapotage comme allié

Plus d'un fumeur interrogé sur deux prévoit d'arrêter de fumer (53%), dont 63% dans les 6 prochains mois. Ils sont près d'un sur deux à envisager d'utiliser la cigarette électronique comme moyen pour y parvenir (48%). Avec près de 12 millions de fumeurs en France selon Santé Publique France**, ceci représente un nombre conséquent de Français potentiellement concernés par la cigarette électronique.

Les moteurs du changement : santé, pouvoir d'achat et efficacité

La première raison invoquée qui pousserait les fumeurs à choisir la cigarette électronique est une meilleure santé (36%). Viennent ensuite le moindre coût (35%), les similitudes en termes de gestuelle (31%) et l'efficacité pour arrêter de fumer (27%). Pour les vapoteurs anciens fumeurs, cette efficacité constitue d'ailleurs le premier argument, avec 39%. 81% de ceux qui sont passés à la cigarette électronique estiment avoir réalisé des économies grâce à elle.

Critique envers les politiques publiques et appel à une moindre taxation

6 répondants sur 10 jugent insuffisante la reconnaissance par les pouvoirs publics du rôle du vapotage dans la lutte contre le tabagisme. Si un projet de taxation devait voir le jour, ils préconisent à 56% une taxation réduite pour les cigarettes électroniques par rapport au tabac fumé. L'efficacité des stratégies des pouvoirs publics pour limiter le tabagisme ou le vapotage des mineurs est également jugée négativement par les Français : 58% estiment que les efforts des pouvoirs publics sont insuffisants pour limiter le tabagisme des mineurs, et plus encore pour le vapotage (66%). Un constat auquel souscrit avec beaucoup de regrets Kumulus Vape.

Les saveurs : un enjeu important pour les jeunes adultes

La restriction potentielle des arômes évoquée dans la dernière itération du Plan National de Lutte contre le Tabac (PNLT, novembre 2023) peut inquiéter, notamment au sujet des adultes de 18 à 34 ans : 52% assurent en effet qu'une telle mesure les pousserait à augmenter leur consommation de tabac fumé ou à la reprendre s'ils avaient totalement arrêté de fumer.

Vers un monde sans tabac fumé ?

À travers cette enquête, Kumulus Vape s'engage à informer le débat public et à soutenir les efforts de prévention du tabagisme en promouvant la première solution de réduction des risques enfin plébiscitée par les fumeurs eux-mêmes. Malgré une information partiale et un manque de soutien des pouvoirs publics regretté par une majorité des personnes interrogées, la cigarette électronique s'impose par des faits désormais clairement établis : efficacité, réduction des risques et pouvoir d'achat. Kumulus Vape appelle les autorités sanitaires à prendre en considération les résultats éloquents de cette enquête et à réviser, à la lumière des réponses fournies par les Français, certaines hypothèses formulées au sein du Plan National de Lutte contre le Tabac du précédent Gouvernement.

Rémi BAERT, fondateur et PDG de Kumulus Vape, déclare : « les résultats de cette enquête soulignent l'importance cruciale de la cigarette électronique dans le parcours de sevrage tabagique de millions de Français. Chez Kumulus Vape, notre mission dépasse la simple commercialisation de produits de vapotage : nous nous positionnons comme partenaire clé dans la transition vers des alternatives de réduction des risques et nous tenons prêts à collaborer avec les acteurs de la santé pour accélérer, sans ambiguïté, la lutte contre le tabac fumé. »

--> Retrouvez l'intégralité de l'étude à l'adresse suivante : https://www.kumulusvape.fr/documents/etude_BVA_vapotage.pdf

À propos de Kumulus Vape



Kumulus Vape s'est établi comme un leader sur le marché français du vapotage peu de temps après sa fondation en 2012. Son objectif est clair : offrir une option plus sûre que le tabac traditionnel grâce à la technologie de la cigarette électronique ( grossiste cigarette électronique ), visant ainsi à minimiser les impacts négatifs sur la santé et l'environnement. Pour atteindre cet objectif, Kumulus Vape a développé l'une des offres les plus complètes du secteur, proposant plus de 11 000 produits différents à travers ses plateformes de vente en ligne, destinées tant aux consommateurs individuels qu'aux magasins spécialisés. En 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires dépassant les 60 millions d'euros, marquant une croissance de 7,8 %. Basée à Corbas, près de Lyon, Kumulus Vape emploie actuellement environ 60 personnes et est cotée sur Euronext Growth depuis juin 2021 sous le code ALVAP / ISIN : FR0013419876.





* Public Health England, 20 22 / ** Drogues.gouv.fr