KUMULUS VAPE : Résultats 2025 : maintien de la rentabilité dans un environnement dégradé

Résultat net positif à 1,0 MEUR

Trésorerie renforcée à 5,2 MEUR

Dette financière ramenée à 3,5 MEUR

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 – Mnémonique : ALVAP), acteur référent de la distribution de produits du vapotage en France, publie ce jour ses résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2025. Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 9 avril 2026.

Comptes annuels consolidés 2025 2025 2024 2024 Variation K€ % CA K€ % CA % Chiffre d'affaires 57 502 100 60 684 100 -5,2 Dont BtoB 50 210 87,3 51 750 85,3 -3 Dont BtoC 4 655 8,1 4 829 8 -3,6 Dont réseau 2 637 4,6 4 104 6,8 -35,7 Marge commerciale 12 487 21,7 14 349 23,6 -13 EBE 2 542 4,4 4 109 6,8 -38,1 Résultat d'exploitation 1 959 3,4 3 579 5,9 -45,3 Résultat courant 1 642 2,9 3 442 5,7 -52,3 Résultat net 995 1,7 2 641 4,4 -62,3

Un exercice exigeant qui confirme la résilience du modèle

Kumulus Vape a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 57,5 MEUR sur l'exercice 2025, en retrait de 5,2% par rapport aux 60,7 MEUR réalisés en 2024. Cette contraction reflète l'impact cumulé d'un environnement macroéconomique dégradé, d'incertitudes politiques et budgétaires durables et de tensions spécifiques au secteur de la cigarette électronique.

La confiance des ménages, érodée tout au long de l'exercice par l'instabilité politique et les interrogations budgétaires, a alimenté un réflexe d'épargne de précaution au détriment de la consommation. Le marché de la vape a par ailleurs subi une pression réglementaire inédite, avec le projet de surfiscalisation inscrit au projet de loi de finances 2026 : bien que finalement abandonné, ce signal a entretenu un climat d'attentisme sur l'ensemble du quatrième trimestre, pesant lourdement sur les boutiques spécialisées et, plus largement, sur l'ensemble de la filière. La baisse continue du prix moyen des dispositifs et la progression du marché parallèle ont accentué ces tensions.

L'activité B2B, principal pilier du Groupe, atteint 50,2 MEUR, soit 87,3% du chiffre d'affaires total, en recul contenu de 3,0% par rapport à 2024. Ce repli limité traduit la pertinence de la stratégie de distribution de Kumulus Vape, qui conserve sa position de référence grâce à la profondeur de son catalogue de plus de 10 000 références et au renforcement continu de ses partenariats directs avec les principaux fabricants français et internationaux. L'activité B2C ressort quant à elle à 4,7 MEUR, en léger repli de 3,6%, dans un contexte de consommation contrainte que le déploiement du nouveau site e-commerce, mis en service à l'automne 2025, devrait contribuer à inverser.

Le réseau de boutiques physiques affiche un chiffre d'affaires de 2,6 MEUR, en retrait marqué par rapport aux 4,1 MEUR de 2024. Cette évolution s'explique avant tout par un effet de base défavorable lié au calendrier : les cessions de succursales intervenues courant 2024 avaient généré l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur cet exercice, tandis que les six ouvertures réalisées au quatrième trimestre 2025 n'ont contribué que sur quelques semaines. Cette lecture comptable ne doit pas masquer la dynamique retrouvée du réseau : plusieurs ouvertures supplémentaires ont eu lieu et de nombreuses autres sont d'ores et déjà programmées pour le premier semestre 2026, confirmant la vitalité de la stratégie de maillage territorial du Groupe.







Rentabilité en retrait mais préservée : un Groupe bénéficiaire



La marge commerciale s'établit à 12,5 MEUR, représentant 21,7% du chiffre d'affaires contre 23,6% en 2024. Ce tassement traduit la combinaison d'un effet volume défavorable, d'un mix canal impacté par le recul mécanique du retail et d'une pression concurrentielle maintenue sur les prix.

L'EBE ressort à 2,5 MEUR, soit 4,4% du chiffre d'affaires, en retrait par rapport à l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation atteint 2,0 MEUR (3,4% du CA).

Le résultat courant ressort à 1,6 MEUR (2,9% du CA). Il intègre un résultat financier pénalisé par l'impact de la variation du dollar sur les approvisionnements du Groupe. Le résultat net s'inscrit enfin à 1,0 MEUR (1,7% du CA), intégrant des charges exceptionnelles notamment liées à la fermeture du siège historique de Cigaverte à Saint-Etienne. Dans un exercice de forte adversité, Kumulus Vape démontre ainsi sa capacité à rester bénéficiaire et à préserver les fondamentaux de son modèle.







Structure financière renforcée



Au 31 décembre 2025, la trésorerie disponible s'élève à 5,2 MEUR, en progression par rapport aux 4 MEUR constatés au 30 juin, qui avaient été impactés par la variation du besoin en fonds de roulement et le versement du dividende annuel. La dette financière brute a été ramenée à 3,5 MEUR, contre 4,1 MEUR fin 2024, poursuivant la trajectoire de désendettement engagée. Les stocks nets s'établissent à 8,6 MEUR, en baisse significative par rapport aux 10,6 MEUR de fin 2024, confirmant l'efficacité des mesures d'optimisation logistique et de gestion du besoin en fonds de roulement.

Au regard de ces résultats, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale le versement d'un dividende de 0,10€ par action.







Kumulus Vape mobilise ses leviers de transformation pour rebondir

Kumulus Vape aborde l'exercice 2026 avec la volonté affirmée de renouer avec la croissance. Si le Groupe ne se fixe pas d'objectif chiffré public, la trajectoire est claire et les leviers identifiés.

Sur le plan opérationnel, la mise en service de Labster, le laboratoire de conditionnement de consommables du Groupe, constitue le fait marquant de l'exercice à venir. Cet outil ouvre un nouveau chapitre en matière de souveraineté sur les marques propres, d'optimisation de marges et de capacité d'innovation produit. L'amélioration continue de la chaîne logistique et la gestion rigoureuse des stocks, dont les premiers effets sont déjà tangibles sur l'exercice écoulé, se poursuivront pour renforcer la productivité de l'ensemble du dispositif. Enfin, le maillage territorial, porté par un pipeline d'ouvertures étoffé sous enseigne Cigaverte, viendra consolider l'ancrage physique du modèle omnicanal.

Rémi Baert, fondateur et Président-directeur général de Kumulus Vape, déclare : « L'exercice 2025 a été le plus exigeant depuis notre introduction en Bourse, mais nous en sortons debout et déterminés. Notre résultat net reste positif, notre trésorerie se renforce et notre dette recule. Nous avons mis à profit cette année difficile pour préparer l'avenir : un laboratoire de production flambant neuf, des outils digitaux intégralement repensés, une organisation plus agile et un réseau de boutiques en développement. Kumulus Vape a les fondamentaux et l'ambition pour rebondir. »







Calendrier financier 2026

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 : mercredi 13 mai 2026

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 : mercredi 22 juillet 2026

Résultats du 1er semestre 2026 : mercredi 16 septembre 2026

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2026 : jeudi 5 novembre 2026

Chiffre d'affaires 2026 : mercredi 3 mars 2027

Résultats 2026 : jeudi 8 avril 2027

À propos de Kumulus Vape



Kumulus Vape s'est rapidement imposé comme l'un des principaux acteurs français de la vape. Fondée en 2012, l'entreprise s'engage à proposer une alternative sûre et performante au tabac fumé, en mettant à disposition des consommateurs et des professionnels l'un des catalogues de cigarettes électroniques les plus riches du marché, avec plus de 10 000 références. En 2025, Kumulus Vape a réalisé un chiffre d'affaires de 57,5 millions d'euros. Basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, la société emploie aujourd'hui 70 salariés et est cotée sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).





Contacts

Kumulus Vape



Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99