KUMULUS VAPE : Résultats 2024 : Kumulus Vape renforce sa rentabilité

Résultat net en forte progression : +41%, à 2,6 MEUR

EBE en nette amélioration : +15,3%, à 4,1 MEUR

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), acteur référent de la distribution de produits du vapotage en France, publie ce jour ses résultats Groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2024. Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration à la date du 9 avril 2025.

Comptes annuels 2024 K€ consolidé 2024 % CA 2023 K€ consolidé* 2023 % CA Variation en % Chiffres d'affaires 60 684 100% 62 588 100% -3% Dont BtoB 51 750 85% 53 596 85% -3% Dont BtoC 4 829 8% 5 258 8% -8% Dont Réseau 4 104 7% 3 733 7% +10% Marge commerciale 14 349 23,65% 13 974 22,33% +2,7% EBE 4 109 6,77% 3 562 5,69% +15,3% Résultat d'exploitation 3 579 5,9% 2 869 4,59% +24,7% Résultat courant 3 442 5,67% 2 799 4,47% +23% Résultat net 2 641 4,35% 1 874 2,99% +41%

*l'acquisiton du réseau Cigaverte étant intervenue au mois de juillet 2023

Rentabilité en forte hausse malgré une légère contraction du CA



Dans un contexte économique toujours contraint, Kumulus Vape a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 60,7 MEUR, en recul contenu de 3% par rapport à 2023. Cette évolution s'explique principalement par des arbitrages de consommation plus fréquents, sur fond de tension inflationniste.

Le segment BtoB, qui représente 85% du chiffre d'affaires, s'établit à 51,7 MEUR, en baisse de 3%. Le segment BtoC ressort quant à lui à plus de 4,8 MEUR, soit une baisse maîtrisée de 8% dans un environnement marqué par la pression sur le pouvoir d'achat.

À l'inverse, le réseau de boutiques physiques, succursales et franchises, poursuit sa montée en puissance avec un chiffre d'affaires de 4,1 MEUR, en croissance de 10% sur un an.





Une amélioration nette de la performance opérationnelle

La marge commerciale atteint 14,3 MEUR, en hausse de +2,7% et représentant 23,7% du chiffre d'affaires, contre 22,3% en 2023. Cette progression traduit une stratégie efficace de sélection de l'offre et d'optimisation des approvisionnements.

L'EBE progresse fortement de +15,3% pour s'établir à 4,1 MEUR, soit 6,8% du chiffre d'affaires, confirmant une gestion rigoureuse des charges et un pilotage opérationnel encore affiné.

Le résultat d'exploitation bondit de +24,7% à 3,6 MEUR, représentant 5,9% du chiffre d'affaires, et le résultat net atteint enfin 2,6 MEUR, en hausse de +41%. Une performance remarquable qui illustre la capacité du Groupe à générer de la valeur dans un marché en recomposition.





Structure financière renforcée

La trésorerie disponible atteint 5,6 MEUR, offrant à Kumulus Vape une solidité financière qui soutiendra ses ambitions de croissance organique et externe. La dette financière brute s'élève quant à elle à 4,1 MEUR en baisse de 17% par rapport à 2023, reflétant une structure de financement équilibrée.

Fort de ces résultats, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale le versement d'un dividende de 0,17€ par action, en cohérence avec la politique de distribution progressive mise en œuvre depuis 2023.

Au 31 décembre 2024, les stocks s'élèvent à 10,6 MEUR, confirmant les efforts continus d'optimisation logistique et de gestion du besoin en fonds de roulement.





Objectif 2025 confirmé à 62 MEUR



En 2025, Kumulus Vape se fixe un objectif de chiffre d'affaires consolidé de 62 M€, porté par une stratégie articulée autour de trois leviers principaux :

le renforcement des partenariats de distribution, pour consolider les parts de marché dans un écosystème professionnel en mutation ;

l'intensification de l'expérience client, pour fidéliser et conquérir de nouveaux segments ;

le développement du réseau de franchises Cigaverte, moteur essentiel de la proximité et de la diversification géographique.

Rémi Baert, Président-directeur général de Kumulus Vape, déclare : « L'exercice 2024 marque une étape importante dans la transformation de Kumulus Vape. Malgré une légère contraction du chiffre d'affaires, notre rentabilité progresse fortement, preuve de la robustesse de notre modèle. Notre capacité à investir dans la valeur long terme, notamment via le développement de notre réseau Cigaverte, nous permettent d'aborder 2025 avec confiance. »





Calendrier financier 2025

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025 : mercredi 14 mai 2025

mercredi 14 mai 2025 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025 : jeudi 17 juillet 2025

jeudi 17 juillet 2025 Résultats du 1er semestre 2025 : mercredi 17 septembre 2025

mercredi 17 septembre 2025 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025 : mercredi 5 novembre 2025

mercredi 5 novembre 2025 Chiffre d'affaires 2025 : mercredi 4 février 2026

mercredi 4 février 2026 Résultats 2025 : jeudi 9 avril 2026

À propos de Kumulus Vape



Depuis son lancement en 2012, Kumulus Vape s'est distinguée comme l'une des entreprises phares dans l'industrie française du vapotage. Portée par la vision de fournir une solution de réduction des risques efficace face au tabac traditionnel, Kumulus Vape a développé l'une des offres les plus étendues du secteur. Avec plus de 11 000 produits disponibles, elle dessert aussi bien les consommateurs individuels via ses sites de commerce électronique que les revendeurs professionnels grâce à sa plateforme KMLS Pro . En 2024, Kumulus Vape a réalisé un chiffre d'affaires de 60,7 millions d'euros. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 60 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).





