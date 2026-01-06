KUMULUS VAPE : Réduction de capital par annulation d'actions auto-détenues

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce avoir procédé à l'annulation de 40 000 actions auto-détenues.

Le Conseil d'administration, réuni le 30 décembre 2025, a décidé de faire usage de l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2025, aux termes de sa 11e résolution, et a procédé à l'annulation de 40 000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,05 euro chacune.

Cette opération entraîne une réduction du capital social de 2 000 euros, portant celui-ci de 153 328,85 euros à 151 328,85 euros, désormais divisé en 3 026 577 actions ordinaires entièrement souscrites et intégralement libérées.

Les actions annulées avaient été acquises dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2025, notamment au titre d'un contrat de rachat confié à TSAF – Tradition, Securities and Futures, ainsi que lors du rachat d'un bloc de 289 631 actions intervenu le 22 septembre 2025.

À l'issue de cette opération, Kumulus Vape détient 287 592 de ses propres actions, représentant environ 9,5 % du capital social.

Cette annulation d'actions s'inscrit dans la gestion active de la structure financière du Groupe et permet de maintenir une flexibilité dans l'utilisation future des actions auto-détenues, conformément aux objectifs du programme de rachat.

Pour rappel, un descriptif détaillé du programme de rachat d'actions est disponible sur le site institutionnel de la société, au sein de la rubrique Investisseurs .

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires 2025

4 février 2026 après Bourse





À propos de Kumulus Vape



Depuis son lancement en 2012, Kumulus Vape s'est imposée comme l'un des leaders français sur le marché de la cigarette électronique. L'entreprise poursuit un objectif essentiel : proposer une solution crédible, accessible et responsable face au tabac traditionnel, afin de limiter son impact sanitaire et environnemental. Cette vision, qui constitue l'ADN même de la société, oriente son développement omnicanal et durable. Basée à Corbas, près de Lyon, Kumulus Vape emploie aujourd'hui près de 75 collaborateurs organisés de façon flexible pour satisfaire les attentes des consommateurs et des professionnels du secteur. Son catalogue compte plus de 11 000 références, disponibles via ses plateformes e-commerce grand public et professionnelles, ainsi que dans son réseau de boutiques physiques. Cotée sur Euronext Growth Paris depuis juin 2021 (mnémonique : ALVAP, ISIN : FR0013419876), Kumulus Vape a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 60,7 millions d'euros en 2024.





